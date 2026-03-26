Invazie tricoloră la Istanbul. Câți români sunt așteptați în tribune la meciul cu Turcia

Naționala României nu va fi singură în „infernul” din Turcia. Deși inițial se estima o prezență modestă a fanilor tricolori, realitatea din teren arată complet diferit: peste 6.500 de suporteri români sunt așteptați în această seară în tribunele stadionului Vodafone Park, la confruntarea cu reprezentativa Turciei.
Potrivit Pro Sport, conform informațiilor obținute din cadrul ședinței de securitate UEFA, desfășurată cu ușile închise înaintea partidei, stadionul este complet sold-out. Arena din Istanbul, cu o capacitate de 42.684 de locuri, va fi plină până la refuz, iar atmosfera se anunță una electrizantă.
Oficial, suporterilor români le-au fost alocate doar 2.130 de bilete, puse în vânzare încă din 6 februarie și epuizate în doar 20 de secunde, potrivit Federația Română de Fotbal. Însă cifrele reale sunt mult mai încurajatoare pentru tricolori.
Organizatorii turci au confirmat în cadrul ședinței că între 2.000 și 2.200 de bilete suplimentare au ajuns în posesia românilor, în alte sectoare ale stadionului decât cele dedicate galeriei oaspete. Astfel, numărul fanilor români crește considerabil.
La aceștia se adaugă delegația oficială a FRF, parteneri, invitați și jurnaliști acreditați, ceea ce ridică totalul la minimum 6.500 de români în tribune.
