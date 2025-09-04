Măsurile și recomandările Jandarmeriei înaintea meciului România - Canada. Program prelungit pentru transportul în comun - Antena Sport

Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Naţională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre România şi Canada. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.

Pentru desfăşurarea în condiţii de ordine şi siguranţă publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la şi de la stadion. Accesul spectatorilor, atât în complexul sportiv pentru „Arena Fanilor”, cât şi în stadion, se va face începând cu ora 18:00, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, prin cele trei intrări: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu şi bd. Pierre de Coubertin.

Măsurile și recomandările Jandarmeriei înaintea meciului România – Canada

În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză şi franceză, pentru o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete.

Suporterii oaspeţi sunt aşteptaţi în proximitatea arenei sportive, pe str. Tony Bulandra, începând cu ora 18:00. Accesul suporterilor oaspeţi se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona străzii Maior Ion Coravu şi vor fi conduşi în zona special amenajată de la Peluza I Nord.

Precizăm faptul că, prin grija Societăţii de Transport Bucureşti, programul de circulaţie al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit.