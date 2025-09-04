Măsurile și recomandările Jandarmeriei înaintea meciului România - Canada. Program prelungit pentru transportul în comun - Antena Sport

Vineri, începând cu ora 21:00, pe stadionul Arena Naţională, va avea loc partida amicală de fotbal dintre România şi Canada. Partida va fi în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.
Pentru desfăşurarea în condiţii de ordine şi siguranţă publică a acestui eveniment sportiv, Jandarmeria Capitalei, alături de celelalte instituţii cu atribuţii în domeniu, va lua măsuri pentru deplasarea în condiţii de siguranţă a suporterilor la şi de la stadion. Accesul spectatorilor, atât în complexul sportiv pentru „Arena Fanilor”, cât şi în stadion, se va face începând cu ora 18:00, doar pe baza biletelor sau invitaţiilor puse la dispoziţie de organizator, prin cele trei intrări: bd. Basarabia, str. Maior Ion Coravu şi bd. Pierre de Coubertin.
Măsurile și recomandările Jandarmeriei înaintea meciului România – Canada
În cadrul dispozitivului de ordine publică, se vor afla jandarmi din cadrul echipelor de dialog, vorbitori de limba engleză şi franceză, pentru o bună relaţionare cu suporterii echipei oaspete.
Suporterii oaspeţi sunt aşteptaţi în proximitatea arenei sportive, pe str. Tony Bulandra, începând cu ora 18:00. Accesul suporterilor oaspeţi se va realiza sub îndrumarea forţelor de ordine, printr-o intrare special destinată din zona străzii Maior Ion Coravu şi vor fi conduşi în zona special amenajată de la Peluza I Nord.
Precizăm faptul că, prin grija Societăţii de Transport Bucureşti, programul de circulaţie al tuturor mijloacelor de transport în comun care defluiesc din zona stadionului va fi prelungit.
În stadion sunt permise exclusiv steagurile naţionale ale României şi ale Canadei, arborate pe suport din material plastic.
Pentru acest meci de fotbal, din raţiuni de siguranţă, vor fi adoptate măsuri suplimentare de control al autovehiculelor şi persoanelor, cu scopul de a preveni introducerea în stadion atât a materialelor pirotehnice, cât şi a altor obiecte interzise de cadrul normativ în vigoare. În acest context, pentru a evita aglomeraţia în jurul punctelor de intrare în arena sportivă şi pentru a preveni eventuale incidente ce pot apărea din această cauză, recomandăm tuturor spectatorilor să vină din timp la stadion, începând cu ora deschiderii porţilor de acces.
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că în stadion sunt interzise următoarele acţiuni:
- Aruncarea obiectelor sau a lichidelor de orice fel în direcţia altor persoane, în direcţia terenului de joc sau pe terenul de joc;
- Aprinderea focului sau lansarea focurilor de artificii, a rachetelor de semnalizare sau a oricărui tip de materiale sau obiecte pirotehnice;
- Orice gest care ar putea fi interpretat de către cei din jur ca periculos, provocator, ameninţător, discriminatoriu sau ofensator;
- Poziţia în picioare pe scaune;
- Scrierea, desenarea sau inscripţionarea în orice fel a pereţilor, instalaţiilor, pasajelor sau a oricăror elemente de structură;
- Căţărarea pe elementele structurale ale arenei, nedestinate expres acestui scop;
- Fumatul (inclusiv folosirea ţigării electronice) în stadion este interzis.
- România – Canada LIVE VIDEO (21:00, Antena 1 și AntenaPLAY). Amical de lux pentru „tricolorii” lui Lucescu
- Mircea Lucescu a numit jucătorul care are „ușa închisă” la echipa națională: “Prefer să nu-l mai chem”
- Selecționerul Canadei, convins că România se poate califica la Mondial: „Jucători de mare calitate”
- “Mă îngrijorează” Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru!
- Decizia luată de selecţionerul Mircea Lucescu înaintea partidei României cu Canada!