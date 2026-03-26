Matei Lucescu îl va susţine din tribune pe Mircea Lucescu, la Turcia – România: “S-a gândit numai la naţională”

Matei Lucescu, nepotul lui Mircea Lucescu, este prezent la Istanbul, acolo unde România va întâlni Turcia, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au nevoie de două victorii pentru a se califica la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic. Câştigătoarea de joi seară va întâlni, în deplasare, Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie.

Selecţionerul Mircea Lucescu va fi susţinut din tribune doar de nepotul său, Matei, şi de soţia acestuia. Fiul lui Răzvan Lucescu are emoţii înaintea partidei de pe stadionul lui Besiktas, dar are încredere în jucătorii României, în mod special în Ianis Hagi.

World Cup 2026 se vede exclusiv în Universul Antena

Mircea Lucescu, susţinut de nepotul Matei Lucescu la Turcia – România: “E un punct culminant pentru echipa naţională”

Matei Lucescu a dezvăluit şi că nu a mai discutat foarte mult cu bunicul său în ultimele două săptămâni, “Il Luce” fiind 100% concentrat asupra meciului cu Turcia. În ultima perioadă, doar naţionala României a fost în minutea selecţionerului de 80 de ani:

“Suntem toţi foarte emoţionaţi. Abia aştept să înceapă meciul, să treacă cumva toată tensiunea şi presiunea asta care s-a acumulat în ultimele săptămâni. Fiecare meci a fost important şi l-am urmărit. Am urmărit meciurile şi le-am privit cu emoţie, dar acum cu atât mai mult. E un punct culminant pentru echipa naţională.

În ultimele două săptămâni nici nu am mai vorbit la telefon. 100% e concentrat pe ce are de făcut, pe meci, pe jucători, pe tactică. În ultima săptămână am comunicat mai greu. În ultima perioadă a fost destul de dificil şi s-a gândit numai la fotbal şi la echipa naţională.