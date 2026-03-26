Video

Matei Lucescu îl va susţine din tribune pe Mircea Lucescu, la Turcia – România: “S-a gândit numai la naţională”

Alex Masgras Publicat: 26 martie 2026, 13:35

Comentarii

Matei Lucescu, în timpul unui interviu / Antena Sport

Matei Lucescu, nepotul lui Mircea Lucescu, este prezent la Istanbul, acolo unde România va întâlni Turcia, în semifinala play-off-ului de calificare la World Cup 2026. Tricolorii au nevoie de două victorii pentru a se califica la turneul final din Statele Unite, Canada şi Mexic. Câştigătoarea de joi seară va întâlni, în deplasare, Slovacia sau Kosovo, pe 31 martie.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecţionerul Mircea Lucescu va fi susţinut din tribune doar de nepotul său, Matei, şi de soţia acestuia. Fiul lui Răzvan Lucescu are emoţii înaintea partidei de pe stadionul lui Besiktas, dar are încredere în jucătorii României, în mod special în Ianis Hagi.

Mircea Lucescu, susţinut de nepotul Matei Lucescu la Turcia – România: “E un punct culminant pentru echipa naţională”

Matei Lucescu a dezvăluit şi că nu a mai discutat foarte mult cu bunicul său în ultimele două săptămâni, “Il Luce” fiind 100% concentrat asupra meciului cu Turcia. În ultima perioadă, doar naţionala României a fost în minutea selecţionerului de 80 de ani:

“Suntem toţi foarte emoţionaţi. Abia aştept să înceapă meciul, să treacă cumva toată tensiunea şi presiunea asta care s-a acumulat în ultimele săptămâni. Fiecare meci a fost important şi l-am urmărit. Am urmărit meciurile şi le-am privit cu emoţie, dar acum cu atât mai mult. E un punct culminant pentru echipa naţională.

În ultimele două săptămâni nici nu am mai vorbit la telefon. 100% e concentrat pe ce are de făcut, pe meci, pe jucători, pe tactică. În ultima săptămână am comunicat mai greu. În ultima perioadă a fost destul de dificil şi s-a gândit numai la fotbal şi la echipa naţională.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Toată Turcia îl iubeşte pe Mircea Lucescu. Crezi că se va schimba situaţia dacă batem?) Nu cred. În fotbal, asta se întâmplă. Ai o echipă care câştigă şi merge mai departe şi o echipă înfrântă care rămâne acasă. Aşa e fotbalul, e clar.

Din păcate a fost foarte, foarte greu să facem rost de bilete. O să fiu doar cu soţia mea. Doar noi doi am reuşit să prindem bilete şi să venim. Dar ştim că toată familia se uită cu mare emoţie de acasă. Tata e în Grecia şi sora mea din Bucureşti.

Sunt foarte încrezător şi în Mircea, în jucători. Eu cred că toţi vor străluci. Sunt şi puţin subiectiv, mie îmi place foarte mult Ianis, mai ales că ne cunoaştem de când eram copii şi tatăl lui era aici, în Turcia, şi ne jucam împreună”, a declarat Matei Lucescu, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Fanatik.ro
16:52

16:49

16:44

16:13

15:49

15:44

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
