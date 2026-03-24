Mihai Stoica a aflat ce decizie a luat Gică Hagi înainte de Turcia – România și a reacționat: „Se uită toate astea”

Mihai Stoica a reacționat, după decizia luată de Gică Hagi, înainte de Turcia – România. „Regele” s-a răzgândit și a decis să meargă la meciul din Istanbul, pentru a le face galerie „tricolorilor” în semifinala play-off-ului de World Cup 2026.

Mihai Stoica s-a declarat convins de faptul că decizia luată de Gică Hagi le va da un impuls jucătorilor lui Mircea Lucescu, înaintea meciului cu turcii. Partida se va disputa joi, de la ora 19:00.

Mihai Stoica a transmis însă că jucătorii vor uita totul atunci când vor intra pe teren, în atmosfera care se anunță a fi una „de foc” la Istanbul. MM a amintit, totuși, de eșecul categoric suferit de Turcia cu Spania, scor 0-6, în grupa preliminară de World Cup 2026.

„Adrenalina crește, e cert. Dar e important…din primul minut, se uită toate astea. Contează cum reușești să gestionezi atmosfera teribilă care probabil că va fi. Spaniolii au gestionat-o foarte bine. Nu că avem vreo legătură. Erau huiduiți la fiecare atingere de balon. Mă gândeam că vor pleca cu guturai toți, dar le-au dat cu terenul în cap turcilor. Nu cred că o să avem mingea foarte mult. Important e să jucăm curajoși, dacă începem timorați…

Au fost animozități între Generația de Aur și vechea, noua, eterna conducere a FRF (n.r. râde). S-a făcut o reconciliere, dacă și Gică Hagi a acceptat să fie noul selecționer”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.