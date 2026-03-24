Home | Fotbal | Echipa naţională | Mihai Stoica a aflat ce decizie a luat Gică Hagi înainte de Turcia – România și a reacționat: „Se uită toate astea”

Viviana Moraru Publicat: 24 martie 2026, 21:02

Comentarii
Mihai Stoica este președintele consiliului de administrație de la FCSB / Profimedia

Mihai Stoica a reacționat, după decizia luată de Gică Hagi, înainte de Turcia – România. „Regele” s-a răzgândit și a decis să meargă la meciul din Istanbul, pentru a le face galerie „tricolorilor” în semifinala play-off-ului de World Cup 2026.

Mihai Stoica s-a declarat convins de faptul că decizia luată de Gică Hagi le va da un impuls jucătorilor lui Mircea Lucescu, înaintea meciului cu turcii. Partida se va disputa joi, de la ora 19:00.

Mihai Stoica a transmis însă că jucătorii vor uita totul atunci când vor intra pe teren, în atmosfera care se anunță a fi una „de foc” la Istanbul. MM a amintit, totuși, de eșecul categoric suferit de Turcia cu Spania, scor 0-6, în grupa preliminară de World Cup 2026.

„Adrenalina crește, e cert. Dar e important…din primul minut, se uită toate astea. Contează cum reușești să gestionezi atmosfera teribilă care probabil că va fi. Spaniolii au gestionat-o foarte bine. Nu că avem vreo legătură. Erau huiduiți la fiecare atingere de balon. Mă gândeam că vor pleca cu guturai toți, dar le-au dat cu terenul în cap turcilor. Nu cred că o să avem mingea foarte mult. Important e să jucăm curajoși, dacă începem timorați…

Au fost animozități între Generația de Aur și vechea, noua, eterna conducere a FRF (n.r. râde). S-a făcut o reconciliere, dacă și Gică Hagi a acceptat să fie noul selecționer”, a declarat Mihai Stoica, conform primasport.ro.

Gică Popescu a confirmat că Gică Hagi va fi prezent la Turcia – România

Iniţial, sursele apropiate lui Hagi susţineau că decizia de a nu merge la meciul de la Istanbul era legată de respectul pe care îl are faţă de Mircea Lucescu, în contextul în care “Regele” ar urma să îi la locul lui Il Luce la naţionala României.

Gică Hagi s-a răzgândit şi va fi pe stadionul lui Beşiktaş la meciul crucial al tricolorilor, unul dintre cele mai importante din ultimii ani. Hagi a ales astfel să fie alături de naţională într-un moment decisiv.

“O să venim miercuri dimineaţa la Istanbul. Într-adevăr, am fost invitaţi şi la antrenamentul oficial, dar nu vom participa. Toată lumea trebuie să fie concentrată pe meci şi am luat decizia să nu participăm. Nu trebuie să punem extra presiune pe băieţi. Este cel mai bine aşa. S-a decis şi Gică Hagi să vină, s-a răzgândit”, a declarat Gică Popescu pentru Fanatik.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Observator
Fanatik.ro
21:56

21:50

21:38

21:34

21:19

20:55

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
