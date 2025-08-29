Mircea Lucescu a anunţat lista cu cei 26 de tricolori convocaţi pentru meciurile României cu Canada şi Cipru - Antena Sport

Mircea Lucescu a anunţat cei 26 de jucători convocaţi pentru meciurile pe care România le va disputa cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu Canada va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Din cei 26 de jucători convocaţi de Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna septembrie, 13 sunt din campionatul intern şi 13 care evoluează la cluburi din străinătate.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași