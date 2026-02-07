Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: "Imediat mă retrag pentru el" - Antena Sport

Gigi Becali a avut recent o intervenție la TV și în cadrul ei a abordat mai multe subiecte, printre care și situația lui Mircea Lucescu. Patronul de la FCSB a dezvăluit o discuție pe care a purtat-o cu selecționerul, care a transmis că dacă Gică Hagi ar fi propus pentru preluarea naționalei, ar renunța imediat la post în contextul situației sale medicale.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu se confruntă în prezent cu probleme medicale, fiind internat la Spitalul Universitar din București, de unde va pleca ulterior în străinătate pentru un control amănunțit. FRF a anunțat că în jurul datei de 20 februarie se va cunoaște exact starea selcționerului, dar și ce vor face federalii cu postul dacă “Il Luce” nu își poate îndeplini angajamentul pentru barajul de Cupă Mondială.

Lucescu, dispus să îl lase pe Hagi la națională

În contextul incertitudinilor create după apariția informațiilor legate de starea de sănătate a lui Mircea Lucescu, în jurul naționalei au început din nou să fie vehiculate posibile nume de selecționeri, printre care și Gică Hagi. “Regele” este agreat inclusiv de actualul antrenor al României, care într-o discuție purtată acum două săptămâni cu Gigi Becali a spus că s-ar da la o parte de pe banca naționalei dacă s-ar lua în calcul varianta ca “Maradona din Carpați” să vină în locul său.

În plus, Lucescu i-a dat de înțeles lui Becali că ar fi dispus să lase pe oricine în locul său la cârma echipei, gândindu-se probabil și la contextul medical.

“Eu am vorbit cu Mircea Lucescu acum vreo 2 săptămâni și i-am zis: «Bă, Mircea, ești un om de prea mare calitate, prea om bun. Ai 80 de ani. Trăiește-ți viața».