Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit” - Antena Sport

Echipa națională de fotbal a României va disputa două meciuri în luna octombrie. Tricolorii vor înfrunta Moldova într-o partidă amicală, iar pe data de 12 octombrie va primita vizita Austriei, într-un duel din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre posibila absență de la lot a lui Nicolae Stanciu. Acesta s-a accidentat în meciul cu Lazio și problema pare destul de serioasă.

Nicolae Stanciu, incert pentru dubla cu Moldova și Austria

Campania de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor intră pe ultima sută de metri, iar meciul cu selecționata Austriei este mai mult decât decisiv pentru menținerea în această cursă.

Pentru asta, Mircea Lucescu are nevoie de cei mai în formă jucători. Din păcate, selecționerul naționalei României a primit vești proaste din Italia, acolo unde situația lui Nicolae Stanciu este incertă.

Intrat în repriza a doua a partidei cu Lazio, acesta a acuzat iarăși probleme la zona lombară. ”Il Luce” a vorbit în presa din Italia despre situația căpitanului echipei naționale.