Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit” - Antena Sport

Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit"

Mircea Lucescu, anunț îngrijorător cu privire la titularul naționalei: „Starea lui s-a înrăutățit”

Daniel Işvanca Publicat: 1 octombrie 2025, 23:36

Mircea Lucescu / SPORT PICTURES

Echipa națională de fotbal a României va disputa două meciuri în luna octombrie. Tricolorii vor înfrunta Moldova într-o partidă amicală, iar pe data de 12 octombrie va primita vizita Austriei, într-un duel din cadrul preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.

Mircea Lucescu a vorbit în presa din Italia despre posibila absență de la lot a lui Nicolae Stanciu. Acesta s-a accidentat în meciul cu Lazio și problema pare destul de serioasă.

Nicolae Stanciu, incert pentru dubla cu Moldova și Austria

Campania de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor intră pe ultima sută de metri, iar meciul cu selecționata Austriei este mai mult decât decisiv pentru menținerea în această cursă.

Pentru asta, Mircea Lucescu are nevoie de cei mai în formă jucători. Din păcate, selecționerul naționalei României a primit vești proaste din Italia, acolo unde situația lui Nicolae Stanciu este incertă.

Intrat în repriza a doua a partidei cu Lazio, acesta a acuzat iarăși probleme la zona lombară. ”Il Luce” a vorbit în presa din Italia despre situația căpitanului echipei naționale.

„Este o situație delicată. Avea deja un oarecare disconfort înainte de meciul cu Lazio, iar după ce a intrat pe teren, starea lui s-a înrăutățit. Nu vreau să provoc alarmă, dar va trebui să facă un RMN”, a declarat Lucescu, potrivit calciogenoa.it.

 

Propunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în ParlamentPropunerea prin care românii ar putea avea pensii mai mari. Proiectul va merge la vot în Parlament
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat cu Dinamo! Nu a scăpat nici Cristi Balaj
Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă
Veste bună pentru Universitatea Craiova şi Mirel Rădoi! Un titular revine în lotul pentru meciul cu Rakow
Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: "Poate că a semnat cu altcineva"
Verdictul lui Fabio Capello după ultima victorie a Interului lui Cristi Chivu: "Ăsta e adevărul"
EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1
