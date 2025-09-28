Probleme pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguş s-a accidentat şi ar putea rata partida cu Austria! - Antena Sport

Închide meniul
Probleme pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguş s-a accidentat şi ar putea rata partida cu Austria!

Bogdan Stănescu Publicat: 28 septembrie 2025, 11:47

Denis Drăguş, în tricoul României / Profimedia Images

Denis Drăguş (26 de ani) s-a accidentat în meciul Eyupspor – Goztepe 0-0. Drăguş s-a accidentat în finalul meciului şi a fost înlocuit în minutul 85. Când a părăsit terenul, a început să plângă.

Drăguş, care e titularul postului de atacant la naţionala României, ar putea meciurile cu Moldova şi Austria. Partida foarte importantă România – Austria e în direct pe 12 octombrie pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Denis Drăguş, în pericol să rateze partida cu Austria!

El vrea să dea totul la fiecare meci, a făcut un sprint foarte lung, iar în luptă cu un adversar s-a dezechilibrat, a călcat tare în pământ și a simțit ceva în spate, pe bicepsul femural. Vedem ce se va întâmpla, poate va merge la Marijana (n.r.: Marijana Kovacevici, „vraciul” de la Belgrad).

Eu am o relație foarte bună cu ea de când antrenam în zona Golfului, îi trimiteam toți jucătorii. Am vorbit deja cu ea, așteptăm astăzi să-l trimitem pe Denis la rezonanța magnetică, iar dacă nu e afectat tendonul, cu siguranță Marijana va interveni și în câteva zile îl va reface.

Dacă e afectat tendonul va lipsi între 4 și 6 săptămâni, depinde de gravitate. Am vorbit cu el imediat după meci. Mi-a spus că îl durea când călca. La accidentări de genul trebuie să aștepți 24 de ore, nu poți să faci imediat testele respective.

Astăzi vom vedea exact tipul accidentării și cât este de grav. Dacă e afectat tendonul, stă cel puțin o lună. Când am lucrat împreună la Gaziantep îi ziceam să se mai menajeze, el la fiecare antrenament dădea totul. Este un tip care nu trădează niciodată, are niște cifre la antrenament de zici că erau cifre de joc”, a declarat Marius Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Lotul preliminar al stranierilor pentru meciurile cu Moldova și cu Austria

Selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul preliminar al stranierilor pentru meciurile cu Moldova şi Austria. Pe această listă se află şi Denis Drăguş, care a reuşit o “dublă” în meciul Cipru – România 2-2.

PORTARI
Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

MIJLOCAȘI
Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

ATACANȚI
Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

