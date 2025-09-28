Probleme pentru Mircea Lucescu! Denis Drăguş s-a accidentat şi ar putea rata partida cu Austria! - Antena Sport

Denis Drăguş (26 de ani) s-a accidentat în meciul Eyupspor – Goztepe 0-0. Drăguş s-a accidentat în finalul meciului şi a fost înlocuit în minutul 85. Când a părăsit terenul, a început să plângă.

Drăguş, care e titularul postului de atacant la naţionala României, ar putea meciurile cu Moldova şi Austria. Partida foarte importantă România – Austria e în direct pe 12 octombrie pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Denis Drăguş, în pericol să rateze partida cu Austria!

„El vrea să dea totul la fiecare meci, a făcut un sprint foarte lung, iar în luptă cu un adversar s-a dezechilibrat, a călcat tare în pământ și a simțit ceva în spate, pe bicepsul femural. Vedem ce se va întâmpla, poate va merge la Marijana (n.r.: Marijana Kovacevici, „vraciul” de la Belgrad).

Eu am o relație foarte bună cu ea de când antrenam în zona Golfului, îi trimiteam toți jucătorii. Am vorbit deja cu ea, așteptăm astăzi să-l trimitem pe Denis la rezonanța magnetică, iar dacă nu e afectat tendonul, cu siguranță Marijana va interveni și în câteva zile îl va reface.

Dacă e afectat tendonul va lipsi între 4 și 6 săptămâni, depinde de gravitate. Am vorbit cu el imediat după meci. Mi-a spus că îl durea când călca. La accidentări de genul trebuie să aștepți 24 de ore, nu poți să faci imediat testele respective.