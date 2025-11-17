"Veţi continua la echipa naţională?" Răspunsul dat de Mircea Lucescu la conferinţa de presă - Antena Sport

Mircea Lucescu a susținut conferința de presă înainte de partida dintre România și San Marino, iar selecționerul nu a scăpat de întrebarea referitoare la viitorul său pe banca naționalei. “Il Luce” a evitat ca și în alte ocazii să dea un răspuns și a încercat să îndrepte atenția spre duelul care va avea loc la Ploiești.

Viitorul lui Lucescu la națională este în continuare unul incert, în condițiile în care antrenorul de 80 de ani refuză constant să spună dacă va pleca după finalul preliminariilor care se apropie. Selecționerul spunea în trecut că va pleca de pe banca României dacă nu se va califica direct la Cupa Mondială, însă în ultima perioadă au apărut informații confirmate inclusiv de FRF conform cărora “Il Luce” ar urma să rămână și pentru baraj.

Tragerea la sorţi a barajului pentru World Cup 2026 este joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, LIVE în AntenaPLAY

Mircea Lucescu: “Jocul de mâine e cel mai important”

Înainte de meciul cu San Marino, Lucescu a primit o nouă întrebare legată de viitorul său la cârma României, însă selecționerul s-a eschivat, a oferit un răspuns sec și a dat de înțeles că acest lucru se va decide în viitor.

“(n.r. – Veţi continua la echipa naţională? Nu mă întrebaţi. Întrebaţi-mă de jocul de mâine. Aia e cel mai important. Vom vedea ce va fi“, a spus Lucescu, la conferinţa de presă.

Într-un interviu exclusiv acordat pentru Antena Sport înainte de conferința de presă, Lucescu a vorbit din nou despre comportamentul reprobabil al suporterilor din Bosnia și a spus că meciul de la Zenica trebuia întrerupt în urma scandărilor rasiste.