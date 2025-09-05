Mircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România - Canada 0-3: "Nu sunt nemulţumit de joc" - Antena Sport

Închide meniul
Mircea Lucescu, reacţie surprinzătoare după România – Canada 0-3: “Nu sunt nemulţumit de joc”

Publicat: 5 septembrie 2025, 23:31

Mircea Lucescu, la microfonul AntenaSport

Selecţionerul echipei naţionale, Mircea Lucescu, a susţinut, imediat după înfrângerea ruşinoasă a tricolorilor, 0-3 cu Canada, că România nu a făcut un meci rău.

Lucescu a subliniat că nu e nemulţumit de joc, în ciuda rezultatului. El a precizat că a vrut să testeze anumiţi jucători în această partidă.

Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Nu e un eşec usturător”

Nu e usturător (n.r: eşecul), e o înfrângere. O victorie meritată a Canadei, la care noi am contribuit destul de serios prin greşelile pe care le-am făcut.

Dacă elimini golurile pe care le-au marcat, eu sunt mulţumit de jocul echipei, împotriva unei echipe cu jucători care evoluează la echipe foarte mari.

În repriza a doua am controlat mai bine jocul. Ştiam că o să fie aşa de greu după o perioadă lungă în care băieţii nu s-au văzut. Au reuşit să pună în pericol poarta adversă. Sigur, eliminând greşelile. La primul gol, marcaj aiurea. Ţine de puterea de concentrare a jucătorilor şi la respectul lor pentru indicaţiile de joc. Pe urmă greşeala de la golul 2, incredibilă. Un portar îşi poate permite chestia asta, poate, în zona laterală, nu în cea centrală. A fost prea relaxat, pesemne gândul lor e la meciul de miercuri.

Am întâlnit o echipă mai agresivă decât noi, mult mai puternică fizic. Pot să spun că nu sunt nemulţumit de jocul practicat.

(n.r: Veţi lua măsuri împotriva jucătorilor care au greşit?) Nu, se întâmplă. Ce măsuri să iei? Nu avem alţi jucători. Ăştia sunt toţi (n.r: râde). E un meci de pregătire. Rezultatul a fost înşelător.

(n.r: Mai chemaţi un atacant?) De unde să îl iau? Dacă îmi dai unul…”, a declarat Mircea Lucescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

România – Canada 0-3

România a suferit o înfrângere ruşinoasă în amicalul de lux cu Canada de pe Arena Naţională. România – Canada 0-3 s-a văzut în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Jonathan David a deschis scorul în minutul 11, cu o lovitură de cap plasată. Starul lui Juventus a profitat că a fost lăsat liber. În minutul 22, Ahmed a profitat de o eroare monumentală a lui Horaţiu Moldovan şi a dus scorul la 2-0. Niko Sigur avea să stabilească scorul final al meciului, în minutul 77. Sigur a realizat un un-doi superb cu Oluwaseyi şi a finalizat cu un şut perfect.

