Home | Fotbal | Echipa naţională | Modificarea pregătită de Mircea Lucescu în lotul României după revenirea lui Ionuț Radu. Cine iese din schemă

Andrei Nicolae Publicat: 24 martie 2026, 12:16

Comentarii
Mircea Lucescu, într-o conferinţă de presă - Profimedia Images

Mircea Lucescu a primit o veste extraordinară în dimineața zilei de marți, când Celta Vigo a transmis că Ionuț Radu a suferit doar o contuzie în urma partidei cu Deportivo Alaves, informație care poate fi echivalentă cu prezența sa în poarta naționalei pentru meciul cu Turcia.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cazul în care goalkeeper-ul din Spania trece și de testele medicale ale “tricolorilor”, atunci selecționerul de 80 de ani va fi nevoit să scoată un portar din lot, iar acesta ar urma să fie Cătălin Căbuz.

Ionuț Radu, IN. Cătălin Căbuz, OUT din lotul României

România părea că a primit o lovitură imensă cu doar câteva zile înainte de barajul pentru Mondial cu Turcia, atunci când Ionuț Radu s-a accidentat în duelul dintre Celta Vigo și Deportivo Alaves. În minutul 60, goalkeeper-ul a acuzat probleme după o fază banală și a continuat meciul până la capăt, însă la final a avut nevoie de ajutor pentru a ieși de pe teren. Deși semnele nu indicau deloc ceva bun pentru Mircea Lucescu, selecționerul convocându-l pe Laurențiu Popescu în locul lui Radu, se pare că portarul de 28 de ani va fi apt pentru duelul contra Turciei, conform ultimului anunț făcut de formația galiciană.

Potrivit digisport.ro, Radu va mai fi supus unor teste și la naționala României în după-amiaza zilei de marți, iar în cazul în care rezultatele vor fi favorabile, atunci Lucescu va lua decizia să îl introducă în poartă în meciul cu Turcia de pe Beșiktaș Park. Sursa citată anterior notează și faptul că Lucescu este gata să îl scoată pe Cătălin Căbuz din lot pentru a-i face loc portarului Celtei în lotul de 26 de jucători.

Decizia este una interesantă, ținând cont că nu goalkeeper-ul lui FC Argeș a fost cel convocat de “Il Luce” în locul lui Radu, ci Laurențiu Popescu, de la Universitatea Craiova. Selecționerul ar fi hotărât să îl țină însă pe omul oltenilor în lot după gafa comisă de Căbuz în weekend în duelul cu “U” Cluj, moment care încă l-ar afecta.

Reclamă
Reclamă

Cu două zile înaintea barajului cu Turcia de pe 26 martie, România va efectua două antrenamente la Mogoșoaia, iar miercuri va pleca în Turcia. În cazul în care “tricolorii” trec de naționala lui Vincenzo Montella, atunci vor da peste învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine ar trebui să fie titular în poarta României la barajul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
