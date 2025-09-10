Motivul pentru care Mircea Lucescu nu îşi dă demisia după rezultatul ruşinos cu Cipru - Antena Sport

Mircea Lucescu, selecţionerul României, ezită să îşi dea demisia de la echipa naţională, după remiza cu Cipru, scor 2-2. Şansele de calificare din grupe la World Cup 2026 au mai rămas doar din punct de vedere matematic.

Potrivit surselor Antena Sport, Mircea Lucescu nu vrea să îşi dea demisia în acest moment deoarece nu îşi doreşte să părăsească banca echipei naţionale a României pe uşa din spate.

Mircea Lucescu ezită să îşi dea demisia de la echipa naţională şi se gândeşte la barajul pentru World Cup 2026

Mai mult, Mircea Lucescu se gândeşte şi la meciurile de baraj pe care România le poate disputa în luna martie. Tricolorii au şanse foarte mari de a ajunge la baraj, prin intermediul Nations League.

De asemenea, zilele următoare va avea loc o şedintă cu conducerea Federaţiei Române de Fotbal la care va participa şi Mircea Lucescu şi se va stabili ce se va întâmpla cu postul de selecţioner.

România se află în acest moment pe locul 3, cu 7 puncte după cinci meciuri disputate în preliminariile World Cup 2026. Bosnia şi Austria ocupă primele două locuri, ambele cu câte 12 puncte, austriecii având un meci mai puţin disputat. Tot într-un meci disputat marţi seară, Austria s-a impus cu 2-1 în Bosnia.