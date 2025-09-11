Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru

Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru

Publicat: 11 septembrie 2025, 20:21

Comentarii
Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru

Jucătorii naționalei României, după meciul cu Canada / Sportpictures

Naționala de fotbal a României a avut parte de un adevărat coșmar la cele două meciuri disputate în luna septembrie. Tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu au pierdut clar la București contra Canadei, într-un joc amical, dar adevăratul dezastru a venit la disputa cu Cipru, încheiată cu scorul de 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata noastră a avut un avantaj de două goluri în această deplasare, dar s-a văzut egalată spre final, după ce jucătorii români au ratat câteva șanse mari de a închide meciul.

România, coborâre în clasamentul FIFA după rezultatele din luna septembrie

Postul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale este în pericol, având în vedere faptul că doar o minune ar putea aduce o potențială calificare la Campionatul Mondial, direct din preliminarii.

Varianta barajului rămâne singura variantă credibilă pentru tricolori, iar rezultatele slabe obținute în ultimele două jocuri au afectat și locul ocupat în clasamentul FIFA.

Concret, ca urmare a partidelor disputate în ultimele zile, România va coborî pe locul 51 în ierarhia mondială, față de 48 cât ocupa înaintea acestor dueluri. Tricolorii sunt aproape de cea mai proastă clasare din istorie, reușită în februarie 2011 și septembrie 2012, când naționala a ocupat locul 57.

Reclamă
Reclamă

Misiune dificilă pentru România la barajul pentru CM 2026

Vor fi patru urne valorice în disputarea barajelor de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Din postura de câștigătoare a grupei în Liga Națiunilor, România va fi automat repartizată în urna a patra valorică.

Din celelalte trei urne vor face parte naționalele care termină pe locul al doilea în grupa din preliminarii, locul acestora fiind luat în funcție de locul din clasamentul FIFA.

În prima urnă, unde vor fi prezente viitoarele adversare ale României, vor putea fi echipe precum Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.Barajul se va disputa în sistem semifinală-finală, iar urnele ar putea arăta astfel:

Primele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimeiPrimele imagini cu lunetistul care l-a asasinat pe Charlie Kirk. A fost găsită şi arma crimei
Reclamă
  • Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor
  • Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia
  • Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoția, Bosnia și Herțegovina
  • Urna 4: România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Moldova
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe cine vrei selecţionerul României?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc
Observator
Momentul în care o femeie din Caraş e atacată de câinele ei. Poliţist: Am glonţ pe ţeavă, dacă vine îl împuşc
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
Fanatik.ro
Ce pasiune periculoasă are Ioana Țiriac, unica fiică a lui Ion Țiriac. Moștenitoarea imperiului Țiriac i-a uimit pe toți
21:18
Mihai Stoica a ales adversara României din barajul pentru CM 2026: „S-a mai făcut de râs”
20:55
VideoJurnal Antena Sport | Întrecere „de foc” în Turul României
20:52
VideoJurnal Antena Sport | Campioanele sunt la modă
20:50
VideoJurnal Antena Sport | La două meciuri de Mondial
20:46
VideoJurnal Antena Sport | Drumul eroului
20:35
FCSB a refuzat transferul unui fundaș de la Parma! Cine s-a opus mutării
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 EXCLUSIV„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România 3 “Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena 4 EXCLUSIVJucătorii şi conducerea FRF şi-au ales favoritul, dacă Mircea Lucescu îşi va da demisia de la naţionala României 5 FRF avea 3 soluţii pentru înlocuirea lui Mircea Lucescu de la naţionala României! Care era varianta de urgenţă 6 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun”
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic
„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România„Dă-mi 3.000 de euro și fac un penalty!” Patronul străin care dă cărțile pe față despre blaturile din România