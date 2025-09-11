Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a avut parte de un adevărat coșmar la cele două meciuri disputate în luna septembrie. Tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu au pierdut clar la București contra Canadei, într-un joc amical, dar adevăratul dezastru a venit la disputa cu Cipru, încheiată cu scorul de 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Selecționata noastră a avut un avantaj de două goluri în această deplasare, dar s-a văzut egalată spre final, după ce jucătorii români au ratat câteva șanse mari de a închide meciul.

România, coborâre în clasamentul FIFA după rezultatele din luna septembrie

Postul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale este în pericol, având în vedere faptul că doar o minune ar putea aduce o potențială calificare la Campionatul Mondial, direct din preliminarii.

Varianta barajului rămâne singura variantă credibilă pentru tricolori, iar rezultatele slabe obținute în ultimele două jocuri au afectat și locul ocupat în clasamentul FIFA.

Concret, ca urmare a partidelor disputate în ultimele zile, România va coborî pe locul 51 în ierarhia mondială, față de 48 cât ocupa înaintea acestor dueluri. Tricolorii sunt aproape de cea mai proastă clasare din istorie, reușită în februarie 2011 și septembrie 2012, când naționala a ocupat locul 57.