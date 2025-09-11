Naționala României și lovitura primită după dezastrele cu Canada și Cipru - Antena Sport

Naționala de fotbal a României a avut parte de un adevărat coșmar la cele două meciuri disputate în luna septembrie. Tricolorii pregătiți de Mircea Lucescu au pierdut clar la București contra Canadei, într-un joc amical, dar adevăratul dezastru a venit la disputa cu Cipru, încheiată cu scorul de 2-2.
Selecționata noastră a avut un avantaj de două goluri în această deplasare, dar s-a văzut egalată spre final, după ce jucătorii români au ratat câteva șanse mari de a închide meciul.
România, coborâre în clasamentul FIFA după rezultatele din luna septembrie
Postul lui Mircea Lucescu pe banca echipei naționale este în pericol, având în vedere faptul că doar o minune ar putea aduce o potențială calificare la Campionatul Mondial, direct din preliminarii.
Varianta barajului rămâne singura variantă credibilă pentru tricolori, iar rezultatele slabe obținute în ultimele două jocuri au afectat și locul ocupat în clasamentul FIFA.
Concret, ca urmare a partidelor disputate în ultimele zile, România va coborî pe locul 51 în ierarhia mondială, față de 48 cât ocupa înaintea acestor dueluri. Tricolorii sunt aproape de cea mai proastă clasare din istorie, reușită în februarie 2011 și septembrie 2012, când naționala a ocupat locul 57.
Misiune dificilă pentru România la barajul pentru CM 2026
Vor fi patru urne valorice în disputarea barajelor de calificare pentru Campionatul Mondial din 2026. Din postura de câștigătoare a grupei în Liga Națiunilor, România va fi automat repartizată în urna a patra valorică.
Din celelalte trei urne vor face parte naționalele care termină pe locul al doilea în grupa din preliminarii, locul acestora fiind luat în funcție de locul din clasamentul FIFA.
În prima urnă, unde vor fi prezente viitoarele adversare ale României, vor putea fi echipe precum Italia, Turcia, Ucraina și Țara Galilor.Barajul se va disputa în sistem semifinală-finală, iar urnele ar putea arăta astfel:
- Urna 1: Italia, Turcia, Ucraina, Țara Galilor
- Urna 2: Serbia, Suedia, Polonia, Cehia
- Urna 3: Ungaria, Slovacia, Scoția, Bosnia și Herțegovina
- Urna 4: România, Macedonia de Nord, Irlanda de Nord, Moldova
