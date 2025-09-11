Ce a spus Edi Iordănescu despre situaţia de la naţională. Verdict direct din Polonia: "Există respect pentru mine" - Antena Sport

Edi Iordănescu a vorbit despre situaţia de la echipa naţională la conferinţa de presă de la Legia Varşovia. Jurnaliştii polonezi l-au întrebat pe fostul selecţioner ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, având în vedere că “Il Luce” a avut o discuţie cu Răzvan Burleanu despre viitorul lui pe banca “tricolorilor”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În cele din urmă, cele două părţi au ajuns la o înţelegere, iar Mircea Lucescu va continua pe banca naţionalei României.

Ce a spus Edi Iordănescu despre situaţia de la naţională

Înaintea şedinţei de la FRF, au existat zvonuri conform cărora Edi Iordănescu ar fi din nou dorit la echipa naţională, de care s-a despărţit după EURO 2024.

Antrenorul celor de la Legia Varşovia le-a spus polonezilor de faptul că este respectat la FRF, mărturisind că alături de “tricolori” a obţinut cel mai bun rezultat din istoria României din ultimii 24 de ani.

“La fel se vorbea și când am plecat ultima dată – aveam un contract nou pe patru ani și, totuși, am ajuns aici. Discuțiile despre naționala României le lăsăm pentru altă dată. Sunt la Legia, am foarte mult de muncă și nu vreau să intru în speculații.