Nicolae Stanciu, într-o galerie selectă! I-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 all-time - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Nicolae Stanciu, într-o galerie selectă! I-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 all-time

Publicat: 7 septembrie 2025, 11:07

Nicolae Stanciu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Nicolae Stanciu, căpitanul naţionalei României, a evoluat pentru a 83-a oară în tricoul primei reprezentative, în amicalul cu Canada, de pe Arena Naţională, câştigat de oaspeţi cu 3-0.

În urma acestui meci, Nicolae Stanciu a intrat în Top 10 all-time în ceea ce priveşte selecţiile la echipa naţională şi a egalat două nume uriaşe din istoria fotbalului românesc.

Nicolae Stanciu i-a egalat pe Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic şi a intrat în Top 10 cei mai selecţionaţi jucători din istoria României

Marius Lăcătuş şi Mircea Rednic sunt ceilalţi doi jucători cu câte 83 de selecţii la naţionala României. În ceea ce îl priveşte pe Nicolae Stanciu, acesta îi va depăşi pe cei doi la meciul de marţi seară, din Cipru, în preliminariile World Cup 2025.

Dorinel Munteanu este deţinătorul recordului de meciuri jucate la echipa naţională. El şi-a trecut în cont 134 de convocări. Pe locul 2 în acest top se află Gică Hagi, cu 124 de selecţii.

Top 10 selecţii all-time la naţionala României

  • 1. Dorinel Munteanu – 134 de selecţii
  • 2. Gică Hagi – 124
  • 3. Gică Popescu – 115
  • 4. Răzvan Raţ – 113
  • 5. Ladislau Boloni – 102
  • 6. Dan Petrescu – 95
  • 7. Bogdan Stelea – 91
  • 8. Michael Klein – 89
  • 9. Bogdan Lobonţ – 86
  • 10. Marius Lăcătuş, Mircea Rednic şi Nicolae Stanciu – 83

Nicolae Stanciu a debutat la echipa naţională a României pe 23 martie 2016, sub comanda lui Anghel Iordănescu, într-un meci cu Lituania. El a marcat atunci unicul gol al partidei.

  • 3,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Nicolae Stanciu, potrivit transfermarkt.com
  • 15 goluri a marcat Nicolae Stanciu la naţionala României
