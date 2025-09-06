Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România - Canada - Antena Sport

România a suferit o înfrângere categorică în fața Canadei, într-un amical disputat pe Arena Națională din București. Nicolae Stanciu a fost printre primii care și-au asumat acest dezastru, meciul având o însemnătate aparte în istoria echipei naționale.

Fotbalistul celor de la Genoa a atins o bornă impresionantă sub tricolor și i-a egalat într-un top select pe Mircea Rednic și pe „fiara” Marius Lăcătuș.

Nicolae Stanciu a pătruns în topul jucătorilor cu cele mai multe apariții sub tricolor

Nicolae Stanciu a fost titular vineri seară în meciul disputat de România contra selecționatei din Canada. Mijlocașul care este legitimat la Genoa a avut una dintre cele mai mari ocazii ale tricolorilor.

Șutul acestuia a nimerit bara în prima repriză a partidei, dar scorul a fost unul nemilos, 3-0 pentru Canada. Acesta a fost înlocuit în minutul 62 cu Florin Tănase.

Pentru Stanciu, a fost meciul cu numărul 83 în tricoul naționalei României. Acesta i-a egalat pe Mircea Rednic și Marius Lăcătuș în topul jucătorilor cu cele mai multe apariții sub tricolor.