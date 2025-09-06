Nicolae Stanciu, la același nivel cu Marius Lăcătuș! Borna atinsă de mijlocaș în România - Canada - Antena Sport

România a suferit o înfrângere categorică în fața Canadei, într-un amical disputat pe Arena Națională din București. Nicolae Stanciu a fost printre primii care și-au asumat acest dezastru, meciul având o însemnătate aparte în istoria echipei naționale.
Fotbalistul celor de la Genoa a atins o bornă impresionantă sub tricolor și i-a egalat într-un top select pe Mircea Rednic și pe „fiara” Marius Lăcătuș.
Nicolae Stanciu a pătruns în topul jucătorilor cu cele mai multe apariții sub tricolor
Nicolae Stanciu a fost titular vineri seară în meciul disputat de România contra selecționatei din Canada. Mijlocașul care este legitimat la Genoa a avut una dintre cele mai mari ocazii ale tricolorilor.
Șutul acestuia a nimerit bara în prima repriză a partidei, dar scorul a fost unul nemilos, 3-0 pentru Canada. Acesta a fost înlocuit în minutul 62 cu Florin Tănase.
Pentru Stanciu, a fost meciul cu numărul 83 în tricoul naționalei României. Acesta i-a egalat pe Mircea Rednic și Marius Lăcătuș în topul jucătorilor cu cele mai multe apariții sub tricolor.
Actualul căpitan al echipei naționale a debutat sub comanda lui Anghel Iordănescu, pe data de 23 martie 2016, într-un meci amical contra Lituaniei. Atunci, Stanciu a marcat unicul gol al partidei.
Clasamentul celor mai selecționați jucători din istoria naționalei României
1. Dorinel Munteanu – 134
2. Gheorghe Hagi – 125
3. Gheorghe Popescu – 115
4. Răzvan Raț – 113
5. Ladislau Bölöni – 102
6. Dan Petrescu – 95
7. Bogdan Stelea – 91
8. Michael Klein – 90
9. Bogdan Lobonț – 86
10. Mircea Rednic / Marius Lăcătuș / Nicolae Stanciu – 83
- Mihai Stoica a răbufnit după înfrângerea României cu Canada: „Nu mi se pare normal să i se tolereze asta!”
- Louis Munteanu, OUT de la națională pentru meciul cu Cipru. FRF a anunțat ce a decis Mircea Lucescu
- Reghecampf, “săgeţi” către Mircea Lucescu, după România – Canada 0-3: “Naţionala a fost total nepregătită”
- Dumitru Dragomir i-a pus la zid pe tricolori după România – Canada 0-3: “Varză! Ciorbă de potroace”
- Mesajul transmis de FRF pentru suporteri, după România – Canada 0-3: “Mulţumim”