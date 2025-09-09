Nicuşor Bancu va rata meciul România - Austria! Pierdere grea pentru naţională - Antena Sport

Nicuşor Bancu (32 de ani) a primit cartonaşul galben în minutul 21 al meciului Cipru – România şi va rata partida cu Austria, care ar putea fi extrem de importantă pentru tricolori în preliminariile World Cup 2026.

Bancu a comis un fault din spate la mijlocul terenului şi a fost avertizat de centralul Matej Jug. Selecţionerul Mircea Lucescu va avea o misiune foarte grea în a-l înlocui pe Nicuşor Bancu.

Nicuşor Bancu, OUT pentru meciul România – Austria

Cel mai probabil, Andrei Borza (19 ani) va evolua în locul lui Bancu. După accidentarea lui Borza de dinainte de meciul cu Canada, selecţionerul Mircea Lucescu atrăgea atenţia asupra faptului că a căutat un înlocuitor pentru Borza şi nu l-a găsit. El a decis să îl cheme pe veteranul Alex Chipciu (36 de ani), în locul lui Borza.

Borza va sta pe bară circa o lună, dar ar trebui să fie refăcut în timp util pentru partida România – Austria, care se va disputa pe 12 octombrie, de la ora 21:45.

„Nici fundaș stânga nu am găsit. Era Opruț, dar este încă sub control medical. Trebuia să îl iau pe Ștefan, de la Craiova, practic luam doi fundași laterali de la aceeași echipă, ceea ce iar nu este corect și normal.