Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Nu e la capacitate maximă". Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru - România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | “Nu e la capacitate maximă”. Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada

“Nu e la capacitate maximă”. Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada

Publicat: 8 septembrie 2025, 10:04

Comentarii
Nu e la capacitate maximă. Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada

Horaţiu Moldovan, la naţională/ Profimedia

Dani Coman a oferit un verdict despre Horaţiu Moldovan, înaintea partidei dintre Cipru şi România, din preliminariile World Cuo. Acesta consideră că portarul lui Real Oviedo încă nu este la capacitate maximă pentru a fi titular la naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Horaţiu Moldovan a gafat în partida amicală cu Canada, pierdută de România cu scorul de 0-3. El a încercat să-l dribleze în careu pe Ali Ahmed, însă canadienii au profitat de greşeala lui şi au marcat.

Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România

Dani Coman a declarat că Horaţiu Moldovan duce lipsă de meciuri oficiale, ţinând cont de faptul că încă nu a debutat la Real Oviedo, formaţie care l-a transferat în vară. În acest context, fostul portar consideră că Ştefan Târnovanu sau Răzvan Sava ar merita să fie titulari la naţională în duelul cu Cipru.

“Eu cred că ar avea nevoie de meciuri în picioare, mai multă încredere. Meciuri pentru a lua decizii în fracțiunea aia de secundă mult mai bune de cât a făcut-o. Îmi place Moldovan, dar nu cred că e la capacitatea maximă de a apăra un meci al naționalei.

Oricare dintre ei poate apăra foarte bine la națională. Sava a demonstrat la meciul cu Inter că e un portar bun și de viitor, Târnovanu demonstrează de doi ani că e cel mai în formă portar din fotbalul românesc“, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan

Lucescu a remarcat că Moldovan e vinovat şi la golul al treilea marcat de canadieni. Totuşi, a anunţat că va miza pe acesta şi în partida cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Cipru – România se dispută marţi, de la ora 21:45.

„Moldovan trebuie să se remarce după gafa din acest meci. Și golul 3 a plecat de la el. În loc să execute foarte rapid, a așteptat și apoi am pierdut mingea. E un jucător de mare valoare, dă încredere echipei.

Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile.

Unde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburiUnde se câștigă cel mai bine în România. Topul celor mai bine plătite joburi
Reclamă

Nu e niciun fel de risc. O să mai vorbesc cu el. Să nu credeți că vine un jucător nou și dă imediat randament maxim. Să nu credeți că promovarea altuia acum nu va duce la greșeli. Îmi place și stilul lui Sava, dar nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. A doua oară nu va mai greși”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă de după înfrângerea României cu Canada.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va fi titular de drept Ianis Hagi la Alanyaspor?
Loading ... Loading ...
Citește și:
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Observator
15 judeţe intră de la ora 12.00 sub avertizare de furtuni. Ploi torenţiale, grindină şi vijelii până la noapte
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
Fanatik.ro
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine pe bancă. Exclusiv
12:35
Programul etapei a 10-a din Liga 1. Surpriză privind meciul FCSB-ului cu Botoşani
12:08
Suma infimă pentru care Rapid riscă să fie depunctată şi să primească interdicţie la transferuri. Noi tensiuni în Giuleşti
11:57
Marele regret al lui Jannik Sinner, după finala pierdută cu Carlos Alcaraz la US Open 2025
11:23
Jaqueline Cristian şi Sorana Cîrstea, în urcare în clasamentul WTA după US Open 2025. Ce locuri ocupă
10:59
Vestea dată de Mihai Stoica despre transferurile pregătite de FCSB, în ultima zi de mercato din Liga 1
10:27
Lewis Hamilton, copleşit de emoţii după Marele Premiu al Italiei: “E tot ce mi-aş fi putut dori. Un vis”
Vezi toate știrile
1 Scenariul pentru ca România să mai câştige grupa şi să se califice la World Cup 2026, după victoriile Austriei şi Bosniei 2 Virgiliu Postolachi pleacă de la CFR Cluj şi semnează cu o rivală 3 Carlos Alcaraz a câștigat US Open 2025! Succes în patru seturi în finala cu Jannik Sinner 4 Dinamo, tot mai aproape de transferul dorit de Zeljko Kopic. 700.000 de euro pentru un internațional român 5 Plecare de la Rapid în ultima zi de mercato! Fotbalistul va fi împrumutat a doua oară 6 Rapid, acord total cu Alin Fică! Ce urmează pentru ca transferul să fie realizat
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”Ianis Hagi, făcut praf de fani, după ultima postare pe Instagram: “Ruşine pentru numele Hagi”