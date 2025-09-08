"Nu e la capacitate maximă". Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru - România, după gafa uriaşă din meciul cu Canada - Antena Sport

Dani Coman a oferit un verdict despre Horaţiu Moldovan, înaintea partidei dintre Cipru şi România, din preliminariile World Cuo. Acesta consideră că portarul lui Real Oviedo încă nu este la capacitate maximă pentru a fi titular la naţională.
Horaţiu Moldovan a gafat în partida amicală cu Canada, pierdută de România cu scorul de 0-3. El a încercat să-l dribleze în careu pe Ali Ahmed, însă canadienii au profitat de greşeala lui şi au marcat.
Verdict despre Horaţiu Moldovan, înainte de Cipru – România
Dani Coman a declarat că Horaţiu Moldovan duce lipsă de meciuri oficiale, ţinând cont de faptul că încă nu a debutat la Real Oviedo, formaţie care l-a transferat în vară. În acest context, fostul portar consideră că Ştefan Târnovanu sau Răzvan Sava ar merita să fie titulari la naţională în duelul cu Cipru.
“Eu cred că ar avea nevoie de meciuri în picioare, mai multă încredere. Meciuri pentru a lua decizii în fracțiunea aia de secundă mult mai bune de cât a făcut-o. Îmi place Moldovan, dar nu cred că e la capacitatea maximă de a apăra un meci al naționalei.
Oricare dintre ei poate apăra foarte bine la națională. Sava a demonstrat la meciul cu Inter că e un portar bun și de viitor, Târnovanu demonstrează de doi ani că e cel mai în formă portar din fotbalul românesc“, a declarat Dani Coman, conform digisport.ro.
Decizia luată de Mircea Lucescu în privinţa lui Horaţiu Moldovan
Lucescu a remarcat că Moldovan e vinovat şi la golul al treilea marcat de canadieni. Totuşi, a anunţat că va miza pe acesta şi în partida cu Cipru, din preliminariile World Cup 2026. Cipru – România se dispută marţi, de la ora 21:45.
„Moldovan trebuie să se remarce după gafa din acest meci. Și golul 3 a plecat de la el. În loc să execute foarte rapid, a așteptat și apoi am pierdut mingea. E un jucător de mare valoare, dă încredere echipei.
Puteam să jucăm cu alt portar, dar cine vine trebuie să se adapteze, să nu joace la întâmplare, să nu arunce mingea la întâmplare. Echipa a construit destul de bine. E un lucru important. Pentru că, pas cu pas, trebuie să ajungă la a controla meciurile.
Nu e niciun fel de risc. O să mai vorbesc cu el. Să nu credeți că vine un jucător nou și dă imediat randament maxim. Să nu credeți că promovarea altuia acum nu va duce la greșeli. Îmi place și stilul lui Sava, dar nu cred că e momentul să bag un portar pentru că a greșit altul. A doua oară nu va mai greși”, a spus Mircea Lucescu, la conferința de presă de după înfrângerea României cu Canada.
