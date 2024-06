"Nu putem să îl înlocuim" Un cunoscut antrenor român a spus numele jucătorului care nu poate lipsi din naţionala României! - Antena Sport

Un cunoscut antrenor român a spus numele jucătorului care nu poate lipsi din naţionala României! Jucătorii naţionalei se bucură, după victoria fantastică împotriva Ucrainei / Profimedia Images Un cunoscut antrenor român, Leo Grozavu, a spus numele jucătorului care nu poate lipsi din naţionala României. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pentru Leo Grozavu, Denis Drăguş nu poate fi înlocuit. Grozavu a argumentat prin faptul că Denis Alibec şi George Puşcaş nu se pun la fel ca Drăguş în slujba echipei. „Nu putem să îl înlocuim” Un cunoscut antrenor român a spus numele jucătorului care nu poate lipsi din naţionala României! „Ca antrenor, n-aș spune niciodată așa ceva, dar postura îmi permite acum și zic că e foarte greu, în acest moment, să-l înlocuim pe Drăguș. Dinamica pe care o are, forța, tehnica – e foarte greu să ai un jucător care să-l înlocuiască. Nu îl avem. Nici Pușcaș, nici Alibec nu se pun în slujba echipei la fel ca Drăguș. Să aibă tehnică, viteză, forță, simțul porții – e foarte greu, în acest moment, să găsim un înlocuitor. Iar un atacant pentru echipa națională înseamnă mult. Pentru Coman îl găsești pe Mihăilă, pentru Stanciu poți să-l găsești pe Hagi, dar Drăguș, la ce am văzut cu Ucraina, este jucătorul care nu poate fi înlocuit. Indiferent de ce se întâmplă, Drăguș trebuie să fie pe teren cu Belgia. Am încredere în staff-ul medical, în staff-ul naționalei, că au toate mijloacele la îndemână să-l recupereze fizic pe Drăguș până la ora jocului cu Belgia”, a declarat Leo Grozavu pentru gsp.ro. Denis Drăguş a început să plângă în timpul unui interviu, după România – Ucraina 3-0. Ce i-a arătat pe telefon un jurnalist turc Denis Drăguş a început să plângă în timpul unui interviu, după România – Ucraina 3-0. Un jurnalist turc i-a arătat imaginile emoţionante de la finalul meciului, în care viitorul jucător al lui Trabzonspor a fost surprins alături de familie. Reclamă

Drăguş şi-a îmbrăţişat fetele Gloria şi Derya, dar şi soţia Vanessa. Momentul i-a fost arătat pe telefon de ziaristul venit din Turcia, moment în care atacantul de 24 de ani a început să plângă. „Mi le poţi trimite acum?”, a fost prima reacţie.

„Este ceva extraordinar, un sentiment intens. Este tot ce am putut visa. Nu am cuvinte”, a mai spus Drăguş, înainte să fie întrebat despre numele uneia dintre fetiţe, Derya, un nume turcesc. „Nu am ştiu că voi ajunge în Turcia, atunci când eu şi soţia mea am luat decizia acestui nume”, a spus fostul jucător al lui Marius Şumudică.

Denis Drăguş a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, în România – Ucraina 3-0, meci ce ne-a adus aproape de optimile EURO 2024. Drăguş a marcat golul 3 şi a lansat acţiunea în urma căreia Răzvan Marin a înscris golul de 2-0.

Adrian Ilie susţine că Denis Drăguş va valora 30 de milioane de euro Adrian Ilie a anunţat care este jucătorul român care va valora 30 de milioane de euro. „Cobra” a fost impresionat de evoluţia lui Denis Drăguş, fotbalist ce va ajunge în această vară la Trabzobspor. Jucătorul cotat la 4 milioane de euro a marcat un gol în victoria uriaşă a României, 3-0 cu Ucraina, fiind decisiv şi la reuşita lui Răzvan Marin. Ilie susţine că, după un sezon excelent la Trabzonspor, Drăguş va ajunge la un club mare din Europa. „O să meargă la Trabzon, dă 20 de goluri şi mă aştept să ajungă în Anglia sau Germania, după un transfer de 20 de milioane de euro. Va juca într-o echipă de calitate. Poate ajunge la valoarea de 30 de milioane de euro. Va deveni jucător de 25-30 de milioane de euro”, a spus Ilie, citat de fanatik.ro. Denis Drăguş vine după un sezon excelent sub conducerea lui Marius Şumudică, la Gaziantep. Atacantul a marcat 15 goluri, în cele 35 de meciuri disputate în toate competiţiile sezonului trecut, în Turcia.