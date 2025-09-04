OFICIAL | Jucătorul convocat la naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu după accidentarea lui Borza! - Antena Sport

Închide meniul
Bogdan Stănescu Publicat: 4 septembrie 2025, 10:04

Andrei Borza, la naţionala U21 / Hepta

FRF a anunţat oficial, pe reţelele sociale, accidentarea lui Andrei Borza şi faptul că acesta va rata partidele cu Canada şi Cipru.

Selecţionerul Mircea Lucescu a decis să îl convoace de urgenţă pe Alex Chipciu (36 de ani), după ce Borza a ratat meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Alex Chipciu, convocat la naţională în locul lui Andrei Borza de selecţionerul Mircea Lucescu

Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru. În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!”, a fost anunţul publicat pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Veteranul Alex Chipciu a evoluat în 48 de meciuri pentru naţionala României, marcând 6 goluri sub tricolor. El este cotat la 350.000 de euro. În acest sezon, Chipciu a evoluat în toate jocurile disputate de U Cluj în campionat. Nu a reuşit niciun gol şi niciun assist. A evoluat şi în 2 meciuri în preliminariile Conference League.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundaşi

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Alex Chipciu (U Cluj, 48/6)

Mijlocași

Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

