OFICIAL | Jucătorul convocat la naţională de către selecţionerul Mircea Lucescu după accidentarea lui Borza! - Antena Sport

FRF a anunţat oficial, pe reţelele sociale, accidentarea lui Andrei Borza şi faptul că acesta va rata partidele cu Canada şi Cipru.

Selecţionerul Mircea Lucescu a decis să îl convoace de urgenţă pe Alex Chipciu (36 de ani), după ce Borza a ratat meciurile cu Canada şi Cipru. România – Canada e în direct vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Alex Chipciu, convocat la naţională în locul lui Andrei Borza de selecţionerul Mircea Lucescu

“Andrei Borza a suferit un traumatism osos la nivelul piciorului drept. Investigațiile medicale au arătat că nu poate fi disponibil pentru meciurile cu Canada și Cipru. În locul său, selecționerul Mircea Lucescu a decis să îl cheme pe Alexandru Chipciu de la Universitatea Cluj. Echipa națională și staff-ul îi urează lui Andrei recuperare rapidă și îl așteaptă să revină la lotul național cât mai curând!”, a fost anunţul publicat pe contul de Facebook al echipei naţionale.

Veteranul Alex Chipciu a evoluat în 48 de meciuri pentru naţionala României, marcând 6 goluri sub tricolor. El este cotat la 350.000 de euro. În acest sezon, Chipciu a evoluat în toate jocurile disputate de U Cluj în campionat. Nu a reuşit niciun gol şi niciun assist. A evoluat şi în 2 meciuri în preliminariile Conference League.