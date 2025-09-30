Denis Drăguș ratează meciurile cu Moldova și Austria. Lovitură pentru naționala României - Antena Sport

Denis Drăguș a primit verdictul medicilor după ce s-a accidentat în partida dintre Eyupspor și Goztepe din Turcia. Potrivit surselor Antena Sport, atacantul lui Mircea Lucescu urmează să stea pe bară în jur de patru săptămâni, ceea ce face sigură absența sa din partidele României din luna octombrie.
“Tricolorii” dau peste Austria în preliminariile pentru Cupa Mondială, iar înainte de acest duel o întâlnesc pe Republica Moldova în cadrul unui amical.
Drăguș, OUT până la finalul lunii octombrie
Mircea Lucescu va aborda cele două meciuri din luna octombrie fără o piesă de bază din atacul său. Denis Drăguș a aflat în urmă cu puțin timp cât timp va fi nevoit să stea pe bară, după ce a ieșit accidentat în finalul partidei dintre Eyupspor, echipa sa din Turcia, și Goztepe, iar verdictul este unul crunt: o lună OUT.
Selecționerul va fi nevoit să folosească un alt vârf pe posTul pe care Drăguș era titular incontestabil. Dacă meciul cu Moldova de pe 9 octombrie este doar un amical, partida foarte importantă România – Austria e importantă în vederea ierarhiei finale din grupa de preliminarii pentru World Cup 2026.
Meciul de pe Arena Națională contra selecționatei lui Ralf Rangnick e în direct pe 12 octombrie pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Ce spunea Drăguș înainte să afle diagnosticul medicilor
“(Joci cu Austria?) Asta m-a măcinat zilele astea, primul gând a fost acesta când am simţit pe teren. În decursul zilei de azi vom decide, cu staff-ul medical, am ţinut legătura şi cu doctorul naţionalei. Azi vom decide cât de lungă va fi perioada de recuperare.
M-a durut prima zi, imediat după meci, în seara respectivă era destul de dureros. Acum e ok, sper să pot să-mi revin cât mai repede. Nu ştiu dacă pot fi apt, azi va veni verdictul final.
(Şansele sunt mai mari să nu joci?) Eram pesimist imediat după meci, dar acum nici nu prea am avut multe accidentări cât să am experienţă să-mi dau seama cât de gravă e. Nu m-am gândit la variantă că nu pot juca, până nu-mi spune staff-ul medical clar. Încerc să fiu pozitiv. O să fac tot ce se poate, tot ce se depinde de mine.
Nu vrea nici să-mi fac aşteptări prea mari, să nu fiu prea pesimist. Având în vedere importanţa meciului, chiar vorbeam şi cu familia, aşteptam să vină convocarea. Gândul meu era din ce în ce mai mult spre meciul cu Austria, eram foarte încărcat. E un meci important, abia aşteptam. Am izbucnit în plâns, gândul meu a plecat la meciul cu Austria. Durerea nu a fost atât de mare încât să-mi dea lacrimile, dar a fost un sentiment de frică că pot rata meciul cu Austria”, a spus Drăguș, potrivit fanatik.ro.
