Denis Drăguș ratează meciurile cu Moldova și Austria. Lovitură pentru naționala României - Antena Sport

Denis Drăguș a primit verdictul medicilor după ce s-a accidentat în partida dintre Eyupspor și Goztepe din Turcia. Potrivit surselor Antena Sport, atacantul lui Mircea Lucescu urmează să stea pe bară în jur de patru săptămâni, ceea ce face sigură absența sa din partidele României din luna octombrie.

“Tricolorii” dau peste Austria în preliminariile pentru Cupa Mondială, iar înainte de acest duel o întâlnesc pe Republica Moldova în cadrul unui amical.

Drăguș, OUT până la finalul lunii octombrie

Mircea Lucescu va aborda cele două meciuri din luna octombrie fără o piesă de bază din atacul său. Denis Drăguș a aflat în urmă cu puțin timp cât timp va fi nevoit să stea pe bară, după ce a ieșit accidentat în finalul partidei dintre Eyupspor, echipa sa din Turcia, și Goztepe, iar verdictul este unul crunt: o lună OUT.

Selecționerul va fi nevoit să folosească un alt vârf pe posTul pe care Drăguș era titular incontestabil. Dacă meciul cu Moldova de pe 9 octombrie este doar un amical, partida foarte importantă România – Austria e importantă în vederea ierarhiei finale din grupa de preliminarii pentru World Cup 2026.

Meciul de pe Arena Națională contra selecționatei lui Ralf Rangnick e în direct pe 12 octombrie