Olimpiu Moruțan, după ce a fost decisiv la revenirea la națională: „Dacă vom fi 100% cu Austria, vom scoate un rezultat mare” - Antena Sport

Olimpiu Moruțan, după ce a fost decisiv la revenirea la națională: „Dacă vom fi 100% cu Austria, vom scoate un rezultat mare”

Publicat: 10 octombrie 2025, 8:38

Olimpiu Moruțan, în România - Moldova 2-1/ SportPictures

Olimpiu Moruțan a oferit prima reacție după ce România a învins-o cu 2-1 pe Austria, într-un meci amical. Mijlocașul a oferit două pase decisive, la reușitele lui Louis Munteanu și Ianis Hagi, el revenind la națională după o pauză de șapte luni. 

Olimpiu Moruțan a fost titular în amicalul de pe Arena Națională, fiind schimbat în minutul 58, atunci când în locul lui a fost trimis pe teren Dennis Man. 

Olimpiu Moruțan a declarat că „tricolorii” pot scoate un rezultat mare din meciul cu Austria dacă vor fi uniți și vor da 100%. Partida va fi duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY. 

„Suntem foarte fericiți că am reușit să facem un joc foarte bun în seara asta și să ne pregătim foarte bine mental pentru Austria. Avem nevoie să facem un meci bun și să câștigăm. 

[Duminică] va trebui să ne motivăm cum am mai făcut-o în trecut, să jucăm împreună, să muncim pentru echipă. Dacă o să fim 100% împreună, o să reușim să facem un meci bun și să scoatem un rezultat mare. 

Mă bucur foarte mult că am reușit să-mi ajut echipa, sunt foarte bucuros că am reintrat în grup și sper să continui pe acest drum, să-mi cresc nivelul. Am avut o accidentare foarte lungă, îmi doresc să revin și fizic 100%”, a declarat Olimpiu Moruțan, după România – Moldova 2-1. 

