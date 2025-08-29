Reacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru! - Antena Sport

Închide meniul
Antena
Publicat: 29 august 2025, 21:34

Reacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru!

Ionuţ Lupescu / AntenaSport

Ionuţ Lupescu (56 de ani), fost jucător al echipei naţionale, în prezent preşedinte la CS Dinamo, a reacţionat după ce selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru partidele cu Canada şi Cipru.

Amicalul “de lux” România – Canada e în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00. Partida se va disputa pe Arena Naţională.

Reacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Ianis Hagi, Denis Alibec şi Florinel Coman lipsesc din lotul naţionalei: “E normal să fie aşa”

“(n.r: Fără Ianis Hagi, fără Niţă, fără Alibec, fără Coman, fără Mihăilă, accidentat) E normal să fie aşa. El (n.r: selecţionerul Mircea Lucescu) are nevoie de jucători care joacă, care sunt în formă, jucători care au un ritm. Asta este menirea selecţionerului, să găsească cei mai buni jucători.

Din păcate sunt foarte mulţi care nu au avut echipe, sau şi-au luat echipe în ultimul moment sau au mers la echipe destul de slabe. Sunt foarte mulţi jucători români care joacă în Turcia, dar nu la cele mai bune echipe, din păcate. Cred că asta spune multe”, a declarat Ionuţ Lupescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Mircea Lucescu a anunţat lista cu cei 26 de tricolori convocaţi pentru meciurile României cu Canada şi Cipru

Mircea Lucescu a anunţat cei 26 de jucători convocaţi pentru meciurile pe care România le va disputa cu Canada şi Cipru. Partida amicală cu Canada va avea loc vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Din cei 26 de jucători convocaţi de Mircea Lucescu pentru acţiunea din luna septembrie, 13 sunt din campionatul intern şi 13 care evoluează la cluburi din străinătate.

Lotul României pentru meciurile cu Canada şi Cipru

Portari

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fundași

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Mihai POPESCU (FCSB, 4/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 47/2), Andrei BORZA (FC Rapid 1923, 0/0);

Mijlocași

  • Adrian ȘUT (FCSB, 7/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Florin TĂNASE (FCSB, 21/5), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), David MICULESCU (FCSB, 2/0), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 2/0);

Atacanți

  • Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 4/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 1/0).
