Reacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru meciurile cu Canada şi Cipru! - Antena Sport

Ionuţ Lupescu (56 de ani), fost jucător al echipei naţionale, în prezent preşedinte la CS Dinamo, a reacţionat după ce selecţionerul Mircea Lucescu a anunţat lotul pentru partidele cu Canada şi Cipru.

Reacţia lui Ionuţ Lupescu după ce Ianis Hagi, Denis Alibec şi Florinel Coman lipsesc din lotul naţionalei: “E normal să fie aşa”

“(n.r: Fără Ianis Hagi, fără Niţă, fără Alibec, fără Coman, fără Mihăilă, accidentat) E normal să fie aşa. El (n.r: selecţionerul Mircea Lucescu) are nevoie de jucători care joacă, care sunt în formă, jucători care au un ritm. Asta este menirea selecţionerului, să găsească cei mai buni jucători.

Din păcate sunt foarte mulţi care nu au avut echipe, sau şi-au luat echipe în ultimul moment sau au mers la echipe destul de slabe. Sunt foarte mulţi jucători români care joacă în Turcia, dar nu la cele mai bune echipe, din păcate. Cred că asta spune multe”, a declarat Ionuţ Lupescu în exclusivitate pentru AntenaSport.

Mircea Lucescu a anunţat lista cu cei 26 de tricolori convocaţi pentru meciurile României cu Canada şi Cipru

