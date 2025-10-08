Ianis Hagi va fi căpitanul României la meciul cu Moldova! Mircea Lucescu: "Are cea mai multă experienţă" - Antena Sport

Mircea Lucescu a dezvăluit că Ianis Hagi va purta banderola de căpitan la meciul amical cu Moldova, pe care România îl dispută joi seară, pe Arena Naţională. Acesta este ultimul test al tricolorilor înaintea mareului meci cu Austria.
Partida cu Austria se joacă duminică, de la ora 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Ianis Hagi, căpitanul României la amicalul cu Moldova
Revenit la echipa naţională după ce a ratat acţiunea din luna septembrie, cu Canada şi Cipru, Ianis Hagi a revenit la lot şi se află într-o formă bună, după ce a marcat şi a pasat decisiv în ultimul meci de campionat din Turcia, la Alanyaspor.
La conferinţa de presă dinaintea meciului amical dintre România şi Moldova, Mircea Lucescu a dezvăluit că Ianis Hagi va purta banderola de căpitan.
Rămâne însă de văzut ce se va întâmpla cu banderola după acest meci, Lucescu susţinând că depinde numai de Ianis Hagi, dacă banderola va rămâne pe braţul său sau nu:
“Hagi o să fie căpitan. Hagi are cea mai multă experienţă din grupul care joacă mâine. După, depinde de el. Mai vedem”, a declarat Mircea Lucescu, la conferinţa de presă.
- 1,5 milioane de euro este cota de piaţă a lui Ianis Hagi, potrivit site-ului de specialitate transfermarkt.com
- 47 de selecţii şi 6 goluri are Ianis Hagi la echipa naţională a României
“(n.r. Ce înseamnă pentru tine să porţi tricoul naţionalei?) Este ceva unic, ceva de o mândrie nemaipomenită, când pui tricoul naţionalei reprezinţi o ţară întreagă, familia, pe toţi cei care te-au ajutat să ajungi în acest punct. Responsabilitatea este mare şi trebuie să fii conştient că atâta timp cât eşti aici, datoria ta e să dai sută la sută”, spunea Ianis Hagi, în exclusivitate pentru Antena Sport, înaintea meciului cu Moldova.
