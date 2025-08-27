Românii iau cu asalt Arena Națională pentru amicalul contra Canadei. Câte bilete s-au vândut până acum - Antena Sport

România își continuă drumul către Campionatul Mondial din 2026, însă până să revină în preliminariile propriu-zise pentru turneul final, “tricolorii” și-au programat un amical cu naționala Canadei în etapa în care vor sta pe bară în calificări. În urmă cu puțin timp, pe pagina oficială a “tricolorilor” a fost făcut un anunț cu privire la numărul de bilete vândute la meciul de pregătire de pe Arena Națională.

Amicalul dintre România și Canada va avea loc pe data de 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct în Antena 1 și AntenaPLAY.

20.000 de bilete vândute până acum la România – Canada

Tichetele pentru partida de pe Arena Națională au fost puse în vânzare în urmă cu două săptămâni, iar de atunci suporterii naționalei lui Mircea Lucescu au avut ocazia să își asigure locul pe cel mai mare stadion al țării. Până acum, au fost achiziționate 20.000 de bilete, un număr destul de mare ținând cont că faptul că partida respectivă este doar una de pregătire și nu are vreo miză în vederea calificării pentru Cupa Mondială. Până la disputarea meciului, mai este o săptămână și încă două zile.



România are în acest moment șase puncte după primele patru etape din preliminariile pentru Cupa Mondială și se află pe locul 3 în Grupa H. “Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și e la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări.