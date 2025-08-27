Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Românii iau cu asalt Arena Națională pentru amicalul contra Canadei. Câte bilete s-au vândut până acum - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Românii iau cu asalt Arena Națională pentru amicalul contra Canadei. Câte bilete s-au vândut până acum

Românii iau cu asalt Arena Națională pentru amicalul contra Canadei. Câte bilete s-au vândut până acum

Andrei Nicolae Publicat: 27 august 2025, 14:43

Comentarii
Românii iau cu asalt Arena Națională pentru amicalul contra Canadei. Câte bilete s-au vândut până acum

Jucătorii de la naționala României, după un meci / Sport Pictures

România își continuă drumul către Campionatul Mondial din 2026, însă până să revină în preliminariile propriu-zise pentru turneul final, “tricolorii” și-au programat un amical cu naționala Canadei în etapa în care vor sta pe bară în calificări. În urmă cu puțin timp, pe pagina oficială a “tricolorilor” a fost făcut un anunț cu privire la numărul de bilete vândute la meciul de pregătire de pe Arena Națională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Amicalul dintre România și Canada va avea loc pe data de 5 septembrie, de la ora 21:00, în direct în Antena 1 și AntenaPLAY.

20.000 de bilete vândute până acum la România – Canada

Tichetele pentru partida de pe Arena Națională au fost puse în vânzare în urmă cu două săptămâni, iar de atunci suporterii naționalei lui Mircea Lucescu au avut ocazia să își asigure locul pe cel mai mare stadion al țării. Până acum, au fost achiziționate 20.000 de bilete, un număr destul de mare ținând cont că faptul că partida respectivă este doar una de pregătire și nu are vreo miză în vederea calificării pentru Cupa Mondială. Până la disputarea meciului, mai este o săptămână și încă două zile.

România are în acest moment șase puncte după primele patru etape din preliminariile pentru Cupa Mondială și se află pe locul 3 în Grupa H. “Tricolorii” se află la egalitate de puncte cu Austria (două meciuri în minus) și e la trei distanță de Bosnia și Herțegovina (un meci în minus) în calificări.

Reclamă
Reclamă

Ținând cont că grupa României este una de cinci, o națională va fi mereu nevoită să stea pe bară într-o etapă, iar acum este rândul nostru să nu jucăm. După amicalul cu Canada, pentru “tricolori” va mai urma un singur meci în luna septembrie, cel cu Cipru din calificările pentru Cupa Mondială de pe 9 septembrie.

Lista convocărilor preliminare pentru meciurile cu Canada și Cipru

Portari

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 14/0), Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0);

Fost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapăFost ministru al Justitiei: Românii sunt furioși pentru că dosarele zac în sertare, iar infractorii scapă
Reclamă

Fundași

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 31/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 21/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 41/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 3/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2);

Mijlocași

Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 68/12), Marius MARIN (Pisa | Italia, 31/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 82/15), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 25/4);

Atacanți

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 37/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 24/5).

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Observator
ASF, ANRE și ANCOM avertizează "riscuri sistemice" dacă li se taie din salarii. Șefii câștigă 60.000 lei/lună
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
Fanatik.ro
Ce studii are, de fapt, David Popovici. Secretul din spatele discursurilor impecabile ale campionului
16:22
Șapte lucruri despre „Minunea din Nord” care va juca în UCL: la 16 ore de capitală, pregătire militară și periuța de dinți uriașă
16:16
Rapid şi FCSB, amendate după incidentele de la derby-ul dintre cele două echipe! Decizia Comisiei de Disciplină
16:03
Gigi Becali, o nouă declarație extrem de arogantă: “Vreau să câștig Europa League, ca să mă duc direct în UCL”
16:02
Gigi Becali a visat suma pe care i-a cerut-o Neluţu Varga pentru Louis Munteanu: “Dacă scazi un euro, nu-l mai vezi”
15:52
Jose Mourinho, moment savuros înainte de meciul decisiv pentru grupa UCL: “Credeți-mă sau nu, nu știu cine e”
15:26
Juri Cisotti şi-a aflat pedeapsa după eliminarea din turul cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League
Vezi toate știrile
1 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 2 Câţi bani şi câte puncte a primit Jaqueline Cristian după victoria uriaşă de la US Open 2025 3 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 6 Jaqueline Cristian a defilat în meciul cu Danielle Collins la US Open 2025. Victorie uriaşă pentru româncă
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”