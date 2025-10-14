Uluitor! 400 de milioane de euro pentru Lamine Yamal. Ce club oferă suma astronomică - Antena Sport

Lamine Yamal face parte din generația actuală și de viitor a fotbalului mondial, calitatea sa fiind incontestabilă. Spaniolul a câștigat pentru al doilea an la rând trofeul pentru cel mai bun jucător sub 21 de ani din lume și a terminat pe locul al doilea în clasamentul pentru Balonul de Aur.

Acu, Barcelona trebuie să facă față ofertelor uriașe venite la adresa starului. Un club din Arabia Saudită este dispusă să ofere nu mai puțin de 400 de milioane de euro în schimbul acestuia.

Ofertă de 400 de milioane de euro pentru Yamal! Clubul este din Arabia Saudită

Piața transferurilor a luat-o razna, iar cluburile din Arabia Saudită au cheltuit sume exorbitante în ultimii trei ani pentru cele mai importante staruri ale fotbalului european. Cele mai recente exemple fiind Darwin Nunez, Theo Hernandez sau Kingsley Coman.

Pe lângă sumele uriașe „aruncate” pe transferuri, acestea propun și salarii colosale, cu mult peste ce pot oferi cluburile de top din Europa. Mohamed Salah a fost curtat de formațiile din Saudi Pro League, iar Vinicius Junior este și el în discuții cu echipe din Arabia.

Ce pregătește acum Al Hilal depășește orice imaginație. Potrivit presei din Spania, aceștia au înaintat o ofertă către Barcelona pentru a-l transfera pe Lamine Yamal. Suma? 400 de milioane de euro. Spaniolul are o clauză de reziliere de un miliard de euro.