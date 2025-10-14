Sorin Cârțu și marele regret după ce a văzut România - Austria 1-0: „Nea' Mircea e bun” - Antena Sport

Mircea Lucescu a închis gura contestatarilor, după ce naționala de fotbal a României a rămas în cursa pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor. Selecționata noastră a învins dramatic Austria pe Arena Națională, dar evoluția echipei a fost lăudată de oamenii de fotbal.
Sorin Cârțu a fost fermecat de felul în care s-au exprimat jucătorii pe parcursul celor 95 de minute, însă a avut un mare regret, deși România a luat cele trei puncte.
Sorin Cârțu, convins că meciul cu Austria a fost cel mai bun făcut de România
Mircea Lucescu a riscat și a câștigat prin titularizarea lui Vlad Dragomir la meciul cu Austria, iar evoluția mijlocașului de la Pafos a fost dintre cele mai apreciate din rândul tricolorilor.
Sorin Cârțu, în prezent președinte la Universitatea Craiova, l-a lăudat pe selecționerul României pentru felul în care a pregătit partida, dar a subliniat și care este marele său regret după acest meci.
„Am văzut meciul cu Austria pe un telefon, nu l-am văzut la TV. A fost cea mai bună partidă pe care a făcut-o România în mandatul lui nea Mircea.
Au fost responsabili, cu sarcini clare de joc. Cred că dacă jucam așa toate meciurile, eram deja calificați! Eram pe primul loc fără probleme cu asemenea prestație.
Nea Mircea e bun, se pricepe să facă construcții de echipe. A avut și momente în care au dispărut unii jucători de la lot, precum Drăgușin, la meciuri importante, plus mulți alții”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit digisport.ro.
- România U21 – Cipru U21 (LIVE TEXT 19:00), în preliminariile CE 2027. Echipele probabile
- “Să zică direct că nu e nevoie de mine!” Răzvan Marin a răbufnit la criticile lui Mircea Lucescu
- Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
- Virgil Ghiţă i-a cucerit pe nemţi. Detalii despre “eroul” naţionalei din meciul cu Austria: “Va contribui semnificativ”
- Edi Iordănescu, anunț despre revenirea pe banca României pentru barajul de World Cup 2026