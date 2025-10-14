Sorin Cârțu și marele regret după ce a văzut România - Austria 1-0: „Nea' Mircea e bun” - Antena Sport

Mircea Lucescu a închis gura contestatarilor, după ce naționala de fotbal a României a rămas în cursa pentru calificarea la Cupa Mondială de anul viitor. Selecționata noastră a învins dramatic Austria pe Arena Națională, dar evoluția echipei a fost lăudată de oamenii de fotbal.

Sorin Cârțu a fost fermecat de felul în care s-au exprimat jucătorii pe parcursul celor 95 de minute, însă a avut un mare regret, deși România a luat cele trei puncte.

Sorin Cârțu, convins că meciul cu Austria a fost cel mai bun făcut de România

Mircea Lucescu a riscat și a câștigat prin titularizarea lui Vlad Dragomir la meciul cu Austria, iar evoluția mijlocașului de la Pafos a fost dintre cele mai apreciate din rândul tricolorilor.

Sorin Cârțu, în prezent președinte la Universitatea Craiova, l-a lăudat pe selecționerul României pentru felul în care a pregătit partida, dar a subliniat și care este marele său regret după acest meci.

„Am văzut meciul cu Austria pe un telefon, nu l-am văzut la TV. A fost cea mai bună partidă pe care a făcut-o România în mandatul lui nea Mircea.