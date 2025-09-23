"Sper să se răzgândească". Reacția lui Gică Popescu după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională - Antena Sport

Închide meniul
“Sper să se răzgândească”. Reacția lui Gică Popescu după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională

Andrei Nicolae Publicat: 23 septembrie 2025, 17:14

Alexandru Mitriță, în timpul unui meci al naționalei / Profimedia

Alexandru Mitriță a anunțat luni că se va retrage de la echipa națională a României, iar reacțiile din partea jucătorilor și foștilor sportivi au început să curgă. Gică Popescu, fostul fundaș al Generației de Aur, crede că prezența extremei de la Zhejiang putea să aducă un plus pe teren, motiv pentru care îi pare rău că parcursul său sub “tricolor” s-a încheiat.

În plus, “Baciul” a venit și cu o ipoteză privind motivul decizie luate de Mitriță.

Gică Popescu: “A fost cel mai bun în campionatul intern”

Fostul internațional în vârstă de 57 de ani este de părere că minutele puține acordate de Mircea Lucescu lui Mitriță în ultima perioadă au cântărit probabil la decizia jucătorului din China. De asemenea, fundașul trecut pe la PSV, Barcelona sau Galatasaray a spus că își dorește ca extrema stângă să își regândească alegerea și să vină înapoi să reprezinte România.

Da, este o decizie personală. Nu știu care sunt argumentele lui, dar e păcat pentru echipa națională. Eu cred că putea să aducă multă calitate. Cred că a fost cel mai bun în campionatul intern.

S-ar putea să se fi supărat că nu l-a folosit (n.r. Mircea Lucescu). Sper să se răzgândească, indiferent de selecționer“, a spus fostul mare fundaș, potrivit digisport.ro.

Mitriță a debutat în tricoul naționalei în anul 2018 și a adunat 26 de meciuri, în cadrul cărora a înscris patru goluri, ultimul în duelul cu Lituania din Nations League din septembrie 2024, încheiat 3-1 pentru “tricolori”.

19:17
Un fost fotbalist de la Real Madrid, verdict dur despre Balonul de Aur: “De asta nu cred în acest trofeu”
19:07
Mihai Lixandru, mesaj de luptă înaintea meciului cu Go Ahead Eagles: “Să începem cu dreptul!”
18:48
Anunțul optimist al lui Pep Guardiola: Manchester City și-a redescoperit spiritul de anul trecut
18:32
Jucătorul de la FCSB care abia așteaptă să debuteze în Europa League: “Un sentiment nebun”
18:25
Selecționerul Austriei, în spital! Ce se întâmplă cu tehnicianul înaintea duelului cu România
17:52
Alex Dobre, avertizat de Ionel Dănciulescu după scandalul cu fanii Rapidului: “Cel mai dureros asta e”
