"Sper să se răzgândească". Reacția lui Gică Popescu după retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională - Antena Sport

Alexandru Mitriță a anunțat luni că se va retrage de la echipa națională a României, iar reacțiile din partea jucătorilor și foștilor sportivi au început să curgă. Gică Popescu, fostul fundaș al Generației de Aur, crede că prezența extremei de la Zhejiang putea să aducă un plus pe teren, motiv pentru care îi pare rău că parcursul său sub “tricolor” s-a încheiat.

În plus, “Baciul” a venit și cu o ipoteză privind motivul decizie luate de Mitriță.

Gică Popescu: “A fost cel mai bun în campionatul intern”

Fostul internațional în vârstă de 57 de ani este de părere că minutele puține acordate de Mircea Lucescu lui Mitriță în ultima perioadă au cântărit probabil la decizia jucătorului din China. De asemenea, fundașul trecut pe la PSV, Barcelona sau Galatasaray a spus că își dorește ca extrema stângă să își regândească alegerea și să vină înapoi să reprezinte România.

“Da, este o decizie personală. Nu știu care sunt argumentele lui, dar e păcat pentru echipa națională. Eu cred că putea să aducă multă calitate. Cred că a fost cel mai bun în campionatul intern.

S-ar putea să se fi supărat că nu l-a folosit (n.r. Mircea Lucescu). Sper să se răzgândească, indiferent de selecționer“, a spus fostul mare fundaș, potrivit digisport.ro.