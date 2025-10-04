Statistică înfiorătoare pentru România înainte de "dubla" cu Moldova și Austria. Cum arată cifrele atacanților - Antena Sport

Jucătorii României, după meciul cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026 / Sport Pictures

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat în urmă cu puțin timp lotul pentru meciurile cu Moldova și Austria, iar un aspect care poate fi considerat îngrijorător vine din compartimentul ofensiv. Pe posturile de atacanți, “Il Luce” i-a chemat pentru “dubla” din octombrie pe Louis Munteanu, Daniel Bîrligea și David Miculescu.

Niciunul dintre cele trei vârfuri nu are o mare experiență în meciurile de la națională, iar asta trage după sine cifre înfiorătoare pentru fotbaliștii a căror ocupație principală este marcatul.

Munteanu + Bîrligea + Miculescu = 1 gol la națională

Cei trei atacanți de careu au adunat împreună nouă meciuri la echipa mare, Louis Munteanu fiind “novicele”, cu un singur meci disputat în octombrie 2023. Atunci, fotbalistul de la CFR Cluj a intrat pe finalul partidei din preliminariile pentru EURO 2024 contra Belarusului.

Nici Daniel Bîrligea și David Miculescu nu se descurcă mai bine, având patru partide sub “tricolor” în cont. În plus, pe lângă faptul că nu au o vastă experiență la națională, cei trei nici nu sunt obișnuiți cu golul.

Toți atacanții au marcat împreună un singur gol, acela venind din partea lui Daniel Bîrligea la partida din UEFA Nations League dintre România și Cipru din noiembrie 2024. Pe de altă parte, vestea bună este că Lucescu mai are și mijlocași sau jucători de bandă care pot crea ocazii și care pot marca, precum Tănase, Baiaram, Mihăilă, Man sau alți jucători convocați.