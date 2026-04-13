Surpriză pregătită de Gică Hagi! Victor Piţurcă, pe lista “Regelui”

Gică Hagi, la meciul de retragere al Generaţiei de Aur

Gică Hagi urmează să preia naţionala de fotbal a României, fiind doar o chestiune de timp până la prezentarea oficială a acestuia pe banca tehnică. După ce Hagi va deveni selecţioner, vor avea loc mai multe schimbări în cadrul FRF.

S-a vorbit mult în ultima perioadă despre dorinţa lui Gică Hagi de a implementa acelaşi stil de joc la toate categoriile de vârstă ale echipelor naţionale. Acum, Hagi pregăteşte şi înfiinţarea unui corp tehnic.

Gică Hagi îi vrea pe Victor Piţurcă şi Vlad Chiricheş în noul corp tehnic de la FRF

Potrivit golazo.ro, Hagi va discuta cu Răzvan Burleanu despre înfiinţarea acestui corp tehnic şi se pregătea să îi propună pe Mircea Lucescu şi Anghel Iordănescu. Sursa mai sus menţionată susţine că Hagi ar fi discutat cu “Il Luce”, înaintea barajului cu Turcia. Din păcate, Lucescu a murit săptămâna trecută.

Pe lista lui Gică Hagi se numără şi alte nume precum fostul selecţioner Victor Piţurcă şi Vlad Chiricheş, în continuare jucător la FCSB. Chiricheş, aspru criticat de Gigi Becali în ultima vreme, este al treilea căpitan din istoria naţionalei în privinţa numărului de selecţii.

Rolul acestui corp tehnic este de a observa şi de a sfătui antrenorii care coordonează loturilor de juniori şi tineret.