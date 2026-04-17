“Te foloseşti de oameni!” Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Răzvan Burleanu: “Să-i ceară scuze”

Alex Masgras Publicat: 17 aprilie 2026, 8:28

Florin Prunea a lansat un nou atac la adresa lui Răzvan Burleanu. Fostul portar al naţionalei României a fost deranjat de declaraţiile preşedintelui FRF de la finalul Comitetului Executiv. Burleanu a fost întrebat despre comentariile făcute de Edi Iordănescu, fostul selecţioner al tricolorilor, care s-a declarat deranjat de faptul că a fost pus pe listă de Comisia Tehnică.

Iordănescu simte că numele său a fost folosit, în condiţiile în care toată lumea ştie că Gică Hagi va fi următorul selecţioner al României. La conferinţa de presă de la finalul Comitetului Executiv, Răzvan Burleanu i-a dat replica lui Iordănescu jr., lucru cu care Prunea nu a fost de acord.

Fostul portar i-a cerut lui Răzvan Burleanu să îşi prezinte scuzele pentru declaraţiile făcute la adresa lui Edi Iordănescu şi consideră că preşedintele FRF se foloseşte de oamenii cu care lucrează, lucru care se întâmplă, spune Prunea, şi în cazul lui Gică Hagi:

“Începutul face totul în discursul lui Burleanu. Să te referi la Edi Iordănescu, omul care ți-a adus calificare, milioane de euro, iar el să spună că sigur că e supărat, ceva de genul că vulpea când nu ajunge la struguri zice că sunt acri. E exact același mesaj.

Să te folosești de oameni în halul ăsta… Același lucru îl face și în cazul lui Gică Hagi, iar discursul pe care l-a avut nu-i face cinste. Eu cred că ar trebui să-i ceară scuze lui Edi Iordănescu pentru ce a zis acum”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.

Răzvan Burleanu i-a dat replica lui Edi Iordănescu: “A avut posibilitatea de a continua la echipa naţională”

Fostul selecţioner nu înţelege de ce FRF a întocmit această listă, în condiţiile în care lucrurile sunt clare din punctul său de vedere, Gică Hagi urmând să fie noul selecţioner al României. Mai mult, Iordănescu susţine că nici măcar nu a fost contactat de FRF pentru a fi întrebat dacă este dispus pentru o eventuală colaborare:

“Nu aș vrea acum să intru într-un schimb de replici cu Edi Iordănescu. Înainte de plecarea în Germania, la Euro 2024, au avut loc discuții de ordin financiar și s-a ajuns la un consens. Nu în mod surprinzător toți oamenii din stafful tehnic au continuat în mandatul lui Mircea Lucescu. În ceea ce înseamnă evoluțiile în nivel de tehnologie, FRF și-a asumat mereu leadershipul în această zonă.

În urmă cu 2-3 ani de zile am investit peste 1,2 milioane de euro în camere fixe, fie la cele mai bune 24 de academii, fie la Liga 1, la Liga 2, plus în aceste contracte cu furnizorii de date. Avem un intelligence center la nivelul FRF care astăzi lucrează zi de zi pentru toate loturile naționale, dar și pentru cluburi. Nu cred că s-a referit la acest aspect. Edi Iordănescu rămâne apropiat nouă. Pentru că echipa națională a avut cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani cu el pe bancă. Acum, avem o listă a priorităților.

Edi Iordănescu a avut posibilitatea de a continua la echipa națională, dar n-a dorit din motivele pe care le-a expus la vremea respectivă. Trebuie să-l înțelegeți, a fost selecționerul echipei naționale, cred că a regretat faptul că nu a continuat, dar în același timp, în momentul de față, opțiunea numărul 1 pentru FRF este Gică Hagi”, a declarat Răzvan Burleanu, în cadrul unei conferinţe de presă, după Comitetul Executiv al FRF.

