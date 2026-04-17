“Te foloseşti de oameni!” Florin Prunea a răbufnit la adresa lui Răzvan Burleanu: “Să-i ceară scuze”

Florin Prunea a lansat un nou atac la adresa lui Răzvan Burleanu. Fostul portar al naţionalei României a fost deranjat de declaraţiile preşedintelui FRF de la finalul Comitetului Executiv. Burleanu a fost întrebat despre comentariile făcute de Edi Iordănescu, fostul selecţioner al tricolorilor, care s-a declarat deranjat de faptul că a fost pus pe listă de Comisia Tehnică.

Iordănescu simte că numele său a fost folosit, în condiţiile în care toată lumea ştie că Gică Hagi va fi următorul selecţioner al României. La conferinţa de presă de la finalul Comitetului Executiv, Răzvan Burleanu i-a dat replica lui Iordănescu jr., lucru cu care Prunea nu a fost de acord.

Fostul portar i-a cerut lui Răzvan Burleanu să îşi prezinte scuzele pentru declaraţiile făcute la adresa lui Edi Iordănescu şi consideră că preşedintele FRF se foloseşte de oamenii cu care lucrează, lucru care se întâmplă, spune Prunea, şi în cazul lui Gică Hagi:

“Începutul face totul în discursul lui Burleanu. Să te referi la Edi Iordănescu, omul care ți-a adus calificare, milioane de euro, iar el să spună că sigur că e supărat, ceva de genul că vulpea când nu ajunge la struguri zice că sunt acri. E exact același mesaj.

Să te folosești de oameni în halul ăsta… Același lucru îl face și în cazul lui Gică Hagi, iar discursul pe care l-a avut nu-i face cinste. Eu cred că ar trebui să-i ceară scuze lui Edi Iordănescu pentru ce a zis acum”, a declarat Florin Prunea, la digisport.ro.