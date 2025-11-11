"Tragic și traumatizant". Ilie Dumitrescu a spus ce a trădat-o pe România în sfertul de coșmar cu Suedia din '94 - Antena Sport

Ilie Dumitrescu a vorbit în cadrul prezenței sale la emisiunea SuperFAZE despre Campionatul Mondial făcut de România în 1994, iar unul dintre subiectele abordate a fost și sfertul de finală de tristă amintire cu Suedia. Fostul mare jucător din “Generația de Aur” a rememorat lovitura de la 11 metri executată de el în fața portarului Thomas Ravelli, dar și sentimentele care l-au încercat după eliminare.

România a cunoscut cea mai bună perioadă a sa la nivel de echipă națională în anii ’90, cu precădere în 1994, atunci când generația condusă de Gică Hagi a ajuns în sferturile Campionatului Mondial. Tricolorii puteau să se califice chiar în semifinalele competiției, ținând cont că în minutul 114 scorul era 2-1 în favoarea noastră și nordicii aveau un om în minus.

Ce a trădat-o pe România în sfertul de coșmar cu Suedia

Golul lui Kennet Andersson, care a profitat de eroarea lui Florin Prunea, a trimis meciul la loviturile de departajare, unde suedezii au ratat primii, însă Dan Petrescu și Miodrag Belodedici nu au putut converti nici ei execuțiile lor. La 31 de ani distanță de la acel meci, Dumitrescu crede că lipsa de concentrare și de pragmatism au costat tricolorii semifinala cu Brazilia.

“La turneul final ne-a trădat chestia asta de concentrare și de modul cum să interpretăm câteva minute la meciul cu Suedia. Ce este tragic și traumatizant este că oamenii ăștia erau în inferioritate numerică.

Deci nu se poate, cu asta n-o să fiu liniștit niciodată. (n.r. În momentul golului lui Andersson, ați simțit că pierdeți?) Eu nici după meci n-am simțit că am pierdut meciul ăsta, pentru mine nu se terminase competiția“, a spus Ilie Dumitrescu.