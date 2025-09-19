Un membru al Generaţiei de Aur a refuzat postul de selecţioner. Florin Prunea ştie motivul: "Cum să spui aşa ceva?" - Antena Sport

Închide meniul
Un membru al Generaţiei de Aur a refuzat postul de selecţioner. Florin Prunea ştie motivul: “Cum să spui aşa ceva?”

Publicat: 19 septembrie 2025, 11:46

Florin Prunea / Profimedia

Florin Prunea a dezvăluit Federaţia Română de Fotbal a avut în plan să îl numească pe Ioan Ovidiu Sabău selecţionerul României. Acesta fusese ofertat de către FRF, dar actualul antrenor de la U Cluj a refuzat să preia echipa naţională.

Motivul pentru care Ioan Ovidiu Sabău este unul incredibil. Acesta nu a vrut să îşi trădeze colegii din Generaţia de Aur, în condiţiile în care cei mai mulţi dintre aceştia nu simpatizează actuala conducere a FRF.

Ioan Ovidiu Sabău a refuzat echipa naţională. Florin Prunea: “Ce trădare? Cum să spui aşa ceva”

Florin Prunea a auzit de acest lucru şi a fost şocat când a auzit motivul refuzului lui Ioan Ovidiu Sabău. Fostul portar a dezvăluit că l-a sunat pe actualul antrenor de la U Cluj şi l-a asigurat că nimeni din Generaţia de Aur nu s-ar fi supărat dacă ar fi acceptat postul de selecţioner al României:

“Sabău a fost ofertat de Federație, dar a zis că nu-și trădează colegii. L-am sunat și i-am spus ‘Băi, Neluțule, cum să spui așa ceva?

Ce trădare? Crezi că se supără cineva dacă preiei echipa națională? Nu se supără nimeni”, a declarat Florin Prunea, la iamsport.ro.

În prezent antrenor al lui U Cluj, Ioan Ovidiu Sabău se află cu “şepcile roşii” pe locul 8 după 9 etape, cu 13 puncte.

  • 55 de selecţii are Ioan Ovidiu Sabău la naţionala României
  • Campionatul Mondial din 1990 şi EURO 1996 sunt turneele finale la care a participat Ioan Ovidiu Sabău.
