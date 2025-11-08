"Un semn mare de întrebare". Mircea Lucescu, taxat pentru alegerea făcută. Jucătorul cerut la lotul naţional - Antena Sport

Adrian Porumboiu a taxat alegerea lui Mircea Lucescu, în vederea “dublei” naţionalei cu Bosnia şi San Marino, din această lună. Fostul patron de la Vaslui nu înţelege de ce Alexandru Dobre nu a mai fost convocat de selecţioner la această acţiune a naţionalei.
Căpitanul Rapidului a fost convocat la precedentele două acţiuni ale României, din septembrie şi octombrie. Alexandru Dobre a fost lăsat acasă de Mircea Lucescu, de această dată, de la formaţia giuleşteană fiind convocat în schimb Claudiu Petrila.
Adrian Porumboiu a taxat alegerea lui Mircea Lucescu
Adrian Porumboiu a declarat că Alexandru Dobre ar fi putut ajuta naţionala în meciurile cu Bosnia şi San Marino. Acesta s-a declarat “dezamăgit” de alegerea lui Mircea Lucescu.
“Cum, Dobre nu e luat? Aici am un semn mai mare de întrebare. Dobre în deplasare are viteză, forță. Dacă până acum am fost de acord, aici chiar sunt dezamăgit. Una e una, alta e alta. E un jucător care are o explozie fantastică și sunt convins că ar trebui să fie în lot, nici nu încape discuția”, a declarat Adrian Porumboiu, conform prosport.ro.
Totodată, Adrian Porumboiu a analizat şi situaţia lui Nicolae Stanciu, care încă nu e refăcut complet după accidentarea suferită luna trecută. Acesta a declarat că Mircea Lucescu a luat decizia corectă în privinţa căpitanului naţionalei, el nefiind convocat pentru partidele cu Bosnia şi San Marino.
“Stanciu este crescut de mine, e precum copilul meu, dar e o regulă, dacă nu joci, nu te ia. Ce? Pe Hagi l-a chemat când nu juca? Nu are ritm, își pune și el pielea în joc, crezi că Lucescu e nebun să-și pună toată cariera, toată viața lui pentru că ar avea vreo rânză cu cineva? Nu, nu poate fi vorba. E o decizie corectă. Nu joci, nu ai cum să vii la națională! Ce faci, te antrenezi în meciurile naționalei? Nu merge, nu! Sunt de acord 100% cu Mircea Lucescu“, a mai spus Adrian Porumboiu.
- Basarab Panduru, contrariat de decizia lui Mircea Lucescu: “Nu mai înţelege nimic omul”. A alcătuit echipa ideală a României
- Gică Popescu, verdict înaintea “dublei” naţionalei cu Bosnia şi San Marino: “Nu ne va fi uşor”
- Când își va afla România adversara de la barajul pentru World Cup 2026. FIFA a stabilit data tragerii la sorți
- Adrian Mutu a analizat convocările lui Mircea Lucescu. Ce a spus despre absența lui Alexandru Dobre: „Să-i dea de gândit”
- Florin Talpan cere excluderea naţionalei României din competițiile UEFA! “Federația a fost complice”