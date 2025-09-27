Unde va disputa naționala României ultimul meci din preliminariile pentru CM 2026 - Antena Sport

Naționala de fotbal a României mai are de disputat trei meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii vor închide campania în fața propriilor suporteri, în compania selecționatei din San Marino.
Oficialii Federației Române de Fotbal au decis ca echipa națională să joace ultimul meci din preliminarii în afara Bucureștiului, mai exact, pe stadionul din Ploiești.
România – San Marino, meciul care va închide preliminariile pentru CM 2026
Echipa națională de fotbal a României continuă drumul către calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, însă doar o minune mai poate ajuta selecționata pregătită de Mircea Lucescu să-și îndeplinească obiectivul.
Tricolorii mai au de disputat trei jocuri în faza preliminariilor, cu Austria, Bosnia și Herțegovina, respectiv San Marino. Ultimul și cel care va închide această campanie va avea loc pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești, conform unui anunț făcut chiar de cei de la CSM Ploiești.
Programul naționalei României în preliminariile CM 2026
9 octombrie
- 21:45 – Austria – San Marino
- 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina
*Pe 9 octombrie, de la ora 21:00, România va susţine un meci amical, pe teren propriu, cu Republica Moldova
12 octombrie
- 16:00 – San Marino – Cipru
- 21:45 – ROMÂNIA – Austria
15 noiembrie
- 19:00 – Cipru – Austria
- 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA
18 noiembrie
- 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
- 21:45 – ROMÂNIA – San Marino
Clasamentul Grupei H de calificare la Campionatul Mondial
- 1. Bosnia – 5 meciuri – 12 puncte
- 2. Austria – 4 meciuri – 12 puncte
- 3. România – 5 meciuri – 7 puncte
- 4. Cipru – 5 meciuri – 4 puncte
- 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte
