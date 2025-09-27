Unde va disputa naționala României ultimul meci din preliminariile pentru CM 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Unde va disputa naționala României ultimul meci din preliminariile pentru CM 2026

Daniel Işvanca Publicat: 27 septembrie 2025, 16:59

Unde va disputa naționala României ultimul meci din preliminariile pentru CM 2026

Suporterii naționalei României / SPORT PICTURES

Naționala de fotbal a României mai are de disputat trei meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Tricolorii vor închide campania în fața propriilor suporteri, în compania selecționatei din San Marino.

Oficialii Federației Române de Fotbal au decis ca echipa națională să joace ultimul meci din preliminarii în afara Bucureștiului, mai exact, pe stadionul din Ploiești.

România – San Marino, meciul care va închide preliminariile pentru CM 2026

Echipa națională de fotbal a României continuă drumul către calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor, însă doar o minune mai poate ajuta selecționata pregătită de Mircea Lucescu să-și îndeplinească obiectivul.

Tricolorii mai au de disputat trei jocuri în faza preliminariilor, cu Austria, Bosnia și Herțegovina, respectiv San Marino. Ultimul și cel care va închide această campanie va avea loc pe stadionul ”Ilie Oană” din Ploiești, conform unui anunț făcut chiar de cei de la CSM Ploiești.

Programul naționalei României în preliminariile CM 2026

9 octombrie

  • 21:45 – Austria – San Marino
  • 21:45 – Cipru – Bosnia și Herțegovina

*Pe 9 octombrie, de la ora 21:00, România va susţine un meci amical, pe teren propriu, cu Republica Moldova

12 octombrie

După patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţăDupă patru ani, investiţia de 127 milioane de lei făcută de statul român la Cluj a prins viaţă
  • 16:00 – San Marino – Cipru
  • 21:45 – ROMÂNIA – Austria

15 noiembrie

  • 19:00 – Cipru – Austria
  • 21:45 – Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA

18 noiembrie

  • 21:45 – Austria – Bosnia și Herțegovina
  • 21:45 – ROMÂNIA – San Marino

Clasamentul Grupei H de calificare la Campionatul Mondial

  • 1. Bosnia – 5 meciuri – 12 puncte
  • 2. Austria – 4 meciuri – 12 puncte
  • 3. România – 5 meciuri – 7 puncte
  • 4. Cipru – 5 meciuri – 4 puncte
  • 5. San Marino – 5 meciuri – 0 puncte
