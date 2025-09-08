"Va fi mult mai dificil". Elias Charalambous, avertisment pentru "tricolorii" lui Lucescu înaintea meciului cu Cipru - Antena Sport

Închide meniul
“Va fi mult mai dificil”. Elias Charalambous, avertisment pentru “tricolorii” lui Lucescu înaintea meciului cu Cipru

Publicat: 8 septembrie 2025, 12:44

Elias Charalambous, în timpul unui interviu oferit în Cipru/ AntenaSport

Elias Charalambous a transmis un avertisment pentru “tricolorii” lui Mircea Lucescu, înaintea partidei cu Cipru din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. Antrenorul FCSB-ului s-a declarat convins că duelul de la Larnaca nu va fi unul uşor pentru România.

În meciul tur din grupa preliminară pentru Mondial, România a învins-o clar pe Cipru, la Bucureşti, scor 2-0. La precedenta deplasare în Larnaca, “tricolorii” s-au impus cu 3-0, într-un meci disputat anul trecut în Liga Naţiunilor.

Elias Charalambous, avertisment pentru “tricolori” înainte de Cipru – România

Elias Charalambous a transmis că atuul naţionalei Ciprului poate fi noul antrenor, Apostolos Mantzios, care i-a preluat pe ciprioţi la începutul acestui ani. Antrenorul FCSB-ului a subliniat, de asemenea, că naţionala sa are jucători cu mare calitate, care le pot pune probleme “tricolorilor”.

“Cu siguranță va fi mult mai dificil decât meciul de anul trecut. Naționala Ciprului are un selecționer nou. Au schimbat stilul de joc, filosofia. Contra Austriei au făcut un joc foarte bun și mă aștept ca România să aibă un meci foarte, foarte dificil.

Am văzut meciul cu Austria, au avut ocazii mari să înscrie. Nu știu dacă penalty-ul de la golul primit a fost acordat corect, cred că a fost o decizie dură pentru Cipru. Dar, la modul general, echipa Ciprului are calitate. Avem jucători buni și cred că vor veni și rezultatele.

Din ce am vorbit cu unii jucători și din ce am văzut, vor să joace fotbal, să domine jocul. Uneori am jucat ca o echipă mică, doar ne apăram, dar acum filosofia, mentalitatea noului antrenor este să joace fotbal, să aibă posesia. Sunt de acord cu asta.

Pentru a obține rezultate, pentru a aduna puncte, trebuie să joci și cu mingea, nu doar să aștepți și să joci pe contraatac. Este un antrenor care a pregătit echipe mari din Grecia. Vorbind cu unii jucători, mi-au spus că simt asta și că au mai multă încredere”, a declarat Elias Charalambous, într-un interviu acordat presei din România pe plajă, în Larnaca, înainte de Cipru – România.

România are şase puncte în Grupa H, după două victorii şi două înfrângeri în primele patru meciuri. Lider este Bosnia, cu maximum de puncte, după tot atâtea partide disputate ca şi “tricolorii”.

