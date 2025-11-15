Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Piţurcă are mare încredere în tricolori, înainte de Bosnia - România: "Avem şanse reale". Ce îi dă încredere - Antena Sport

Home | Fotbal | Echipa naţională | Victor Piţurcă are mare încredere în tricolori, înainte de Bosnia – România: “Avem şanse reale”. Ce îi dă încredere

Victor Piţurcă are mare încredere în tricolori, înainte de Bosnia – România: “Avem şanse reale”. Ce îi dă încredere

Publicat: 15 noiembrie 2025, 8:36

Comentarii
Victor Piţurcă are mare încredere în tricolori, înainte de Bosnia – România: Avem şanse reale. Ce îi dă încredere

Victor Piţurcă într-un interviu exclusiv pentru AntenaSport

Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, este plin de încredere înaintea meciului pe care tricolorii îl vor disputa în Bosnia, în preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu vrea să încheie pe locul 2 grupa de calificare şi vrea să îşi ia revanşa, după înfrângerea suferită în luna martie, pe Arena Naţională.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După mai multe rezultate şi prestaţii nesatisfăcătoare, tricolorii au reuşit să câştige în luna octombrie meciul cu Austria, într-un mod dramatic. Virgil Ghiţă a înscris din centrarea lui Ianis Hagi chiar la ultima fază a meciului.

Victor Piţurcă, înainte de Bosnia – România: “Victoria cu Austria ne-a ridicat moralul”

România a făcut cel mai bun joc de până acum contra Austriei, iar prestaţia de luna trecută îl face pe Victor Piţurcă să creadă că elevii lui Mircea Lucescu vor obţine un rezultat bun şi în meciul cu Bosnia, de sâmbătă seară:

“Toate meciurile pentru echipa națională sunt importante. Mai ales meci oficial pentru turneul final. Am ajuns în punctul ăsta. Avem nevoie cel puțin un punct. Și un punct din punctul meu de vedere e bun. Să jucăm acest joc decisiv contra Bosniei.

Punctul meu de vedere e că avem șanse reale să nu pierdem acest joc. Eu cred că în momentul de față echipa României e mai valoroasă decât echipa Bosniei.

Reclamă
Reclamă

Nu contează accidentații, cine este și cine nu este. Echipa națională când intră în teren trebuie să câștige! Sigur, au fost meciuri mai rele din punctul de vedere al rezultatelor, dar a venit această victorie cu Austria care ne-a ridicat moralul.

Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun în Bosnia”, a declarat Victor Piţurcă, potrivit sport.ro.

Documentarul “Hai, România!”, care spune istoria celei mai glorioase perioade din fotbalul românesc, poate fi urmărit în AntenaPLAY.

Moarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşafMoarte învăluită în mister la Bacău. Cadavrul tinerei găsit lângă calea ferată era învelit cu un cearşaf
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va reuşi Universitatea Craiova să ia titlul în acest sezon fără Mirel Rădoi?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Observator
Au locuit cu părinţii şi au renunţat la tot, ca să se pensioneze la 35 de ani, cu peste 2 milioane € în cont
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
11:57
Dan Petrescu, mesaj categoric înainte de Bosnia – România: “Mă aştept la o victorie”. Pe ce jucători mizează
11:31
Ce se întâmplă cu Cristiano Ronaldo înaintea meciului decisiv de calificare al Portugaliei. Decizia luată de selecţioner
11:09
Detroit Pistons a ajuns la 9 victorii consecutive în NBA. Javonte Green, cel mai bun marcator
11:00
Bosnia – Romania LIVE TEXT (21:45). Meci crucial pentru tricolori, în preliminariile World Cup 2026
10:58
Primele transferuri cerute de Costel Gâlcă la Rapid. Antrenorul şi-a făcut lista de achiziţii pentru iarnă
10:21
“Va fi mai uşor cu Austria decât cu România”. Bosniacii se tem de “tricolori” înaintea meciului crucial din preliminarii
Vezi toate știrile
1 Franța lui Kylian Mbappe a ajutat România. De ce sunt siguri 100% “tricolorii” lui Mircea Lucescu 2 Posibilele adversare ale României de la barajul pentru World Cup 2026, după ultimele rezultate din preliminarii 3 Gigantul care vrea să cumpere Farul Constanţa. Giovanni Becali a dezvăluit: Gică Hagi vinde echipa! 4 Reacţia italienilor după ce Adi Mutu l-a făcut praf pe Walter Zenga, care l-a criticat pe Chivu 5 România U20 – spulberată de Germania, scor 6-0 6 Ce i-a spus Cristiano Ronaldo selecţionerului Irlandei după ce a văzut direct cartonaşul roşu pentru un gest golănesc
Citește și
Cele mai citite
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finalăDan Alexa şi Gabi Tamaş au câştigat Asia Express! Suma pe care au primit-o! Cei doi, în lacrimi în finală
A plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la clubA plecat de la CFR Cluj şi a semnat cu rivalii. De mâine este la club
Tragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadionTragedie în fotbalul românesc. Fotbalist mort în accident, în timp ce mergea la stadion
Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!Gestul făcut de Gabi Tamaş şi Dan Alexa după ce s-au calificat în finala Asia Express!