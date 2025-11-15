Victor Piţurcă are mare încredere în tricolori, înainte de Bosnia - România: "Avem şanse reale". Ce îi dă încredere - Antena Sport

Victor Piţurcă, fostul selecţioner al României, este plin de încredere înaintea meciului pe care tricolorii îl vor disputa în Bosnia, în preliminariile World Cup 2026. Echipa lui Mircea Lucescu vrea să încheie pe locul 2 grupa de calificare şi vrea să îşi ia revanşa, după înfrângerea suferită în luna martie, pe Arena Naţională.
După mai multe rezultate şi prestaţii nesatisfăcătoare, tricolorii au reuşit să câştige în luna octombrie meciul cu Austria, într-un mod dramatic. Virgil Ghiţă a înscris din centrarea lui Ianis Hagi chiar la ultima fază a meciului.
Victor Piţurcă, înainte de Bosnia – România: “Victoria cu Austria ne-a ridicat moralul”
România a făcut cel mai bun joc de până acum contra Austriei, iar prestaţia de luna trecută îl face pe Victor Piţurcă să creadă că elevii lui Mircea Lucescu vor obţine un rezultat bun şi în meciul cu Bosnia, de sâmbătă seară:
“Toate meciurile pentru echipa națională sunt importante. Mai ales meci oficial pentru turneul final. Am ajuns în punctul ăsta. Avem nevoie cel puțin un punct. Și un punct din punctul meu de vedere e bun. Să jucăm acest joc decisiv contra Bosniei.
Punctul meu de vedere e că avem șanse reale să nu pierdem acest joc. Eu cred că în momentul de față echipa României e mai valoroasă decât echipa Bosniei.
Nu contează accidentații, cine este și cine nu este. Echipa națională când intră în teren trebuie să câștige! Sigur, au fost meciuri mai rele din punctul de vedere al rezultatelor, dar a venit această victorie cu Austria care ne-a ridicat moralul.
Asta mă face să spun că vom obține un rezultat bun în Bosnia”, a declarat Victor Piţurcă, potrivit sport.ro.
