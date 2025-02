Adrian Mutu, verdict despre şansele pe care le are FCSB să treacă de PAOK: „Cu siguranță își doresc revanșa” - Antena Sport

Adrian Mutu, verdict despre şansele pe care le are FCSB să treacă de PAOK: „Cu siguranță își doresc revanșa”

Adrian Mutu, în timpul unei conferinţe de presă - Profimedia Adrian Mutu a prefațat duelul dintre PAOK şi FCSB, din turul din play-off-ul Europa League. „Briliantul” a vorbit despre șansele pe care le are campioana României să treacă de elevii lui Răzvan Lucescu. Mai mult, tehnicianul a subliniat care este punctul forte al roș-albaștrilor. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Duelul dintre PAOK și FCSB se va juca joi, de la ora 22:00, la Salonic, pe Toumba. Duelul dintre echipa lui Răzvan Lucescu și campioana României va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe AS.ro. Verdictul dat de Adrian Mutu înainte de PAOK – FCSB. Ce şanse îi dă campioanei României în faţa grupării antrenate de Răzvan Lucescu Adrian Mutu a subliniat că partida de pe Toumba va fi un duel de „foc”. Acesta a subliniat că FCSB are șanse de 50% să treacă de PAOK în duelul din deplasare și că nu ar trebui să se bazeze doar pe faptul că meciul de calificare se va juca acasă. „Sper ca FCSB va arăta ca o echipă matură, pentru că nu va fi deloc ușor. Nu o văd pe PAOK favorită în dublă manșă, ci văd șansele 50-50%. FCSB a știut tot timpul să joace în Europa. Singura echipa care i-a dominat a fost Manchester, însă cu restul a arătat că poate. Abordarea manșelor ar trebui să fie una inteligentă, pentru că meciul durează 180 de minute, nu 90. FCSB trebuie să aibă o strategie bună, mai ales că calificarea se va juca acasă. Reclamă

Reclamă

FCSB trebuie să iasă bine din meciul de diseară, nu trebuie să iasă cu o dezavantaj considerabil, pentru că va fi greu să întoarcă acasă. De asta spun că meciul durează 180 de minute, nu 90”, a declarat Adrian Mutu, pentru fanatik.ro.

Antrenorul este de părere că echipa antrenată de Răzvan Lucescu va căuta revanșa pentru înfrângerea suferită în grupe în fața roș-albaștrilor. De asemenea, „Briliantul” a precizat că suporterii lui PAOK vor pune presiune pe fotbaliștii antrenați de Elias Charalambous.

„Eu cred că va fi un meci de foc! Am văzut și declarațiile lui Răzvan. Au câștigat acolo cu 0-1 meritat zic eu, deși Răzvan are altă părere, având în vedere că PAOK nu a pus probleme în ultimele 30 de minute, deși avea om în plus.

Reclamă