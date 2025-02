PAOK - FCSB, 22:00, LIVE TEXT. Roş-albaştrii caută o nouă victorie cu Răzvan Lucescu. Duel uriaş în play-off-ul pentru optimile Europa League - Antena Sport

Daniel Bîrligea, după golul marcat în poarta lui PAOK / Profimediaimages Meciul PAOK – FCSB va putea fi urmărit, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro. Campionii României au un nou duel cu echipa lui Răzvan Lucescu. De această dată urmează o „dublă de foc”, iar câştigătoarea se va califica în optimile Europa League. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Roş-albaştrii s-au întors după patru luni la Salonic, pe stadionul pe care au obţinut o victorie de senzaţie în grupa principală a competiţiei. Daniel Bîrligea a fost atunci eroul FCSB-ului. Atacantul de 24 de ani a înscris atunci, în minutul 45+8, golul victoriei. Jucătorii lui Elias Charalambous au jucat aproape o repriză în inferioritate numerică, Darius Olaru fiind eliminat în minutul 55. PAOK – FCSB, 22:00, LIVE TEXT. Echipele probabile PAOK: Kotarski – Michailidis, Kedziora, Otto, Baba Rahman – Schwab, Meite, Pelkas, Konstantelias – Taison, Samatta

Antrenor: Răzvan Lucescu FCSB: Târnovanu – Crețu, M. Popescu, Dawa, Radunovic – Chiricheș, Șut – Miculescu, Cisotti, Tănase – Bîrligea

FCSB va trebui să se descurce acum 90 de minute fără căpitanul Darius Olaru, care s-a accidentat grav şi este indisponibil. În schimb, David Miculescu s-a recuperat la timp şi poate fi printre titulari. „Miculescu e ok!", a precizat Elias Charalambous la conferinţa de presă.

Duelul de la Salonic are o miză financiară pe măsură pentru ambele echipe. Echipa care se va califica în optimile de finală va primi 1.75 de milioane de euro de la UEFA. Dacă FCSB va reuşi să o răpună pe PAOK ajunge la încasări totale de peste 12.5 miloane de euro, în această ediţie a Europa League.

Răzvan Lucescu a oferit o declaraţie spectaculoasă legată de istoria campioanei României: „Au tricoul mai greu decât al nostru în Europa”. Răzvan a făcut referire şi la duelul din 2006 cu Rapid, atunci când Steaua a ajuns în semifinalele Cupei UEFA, după 1-1 şi 0-0.

„Cu tot respectul pentru adversari, au tricoul mai greu decât al nostru în Europa. Steaua a câştigat Cupa Campionilor şi are mai multe perfomanţe din Europa. Dar rezultatul din Europa a fost unul nemeritat. Au fost multe ocazii în acea înfrângere a noastră. Am ratat şi cred că am făcut lucruri greşite. Am venit atunci după două meciuri grele, cu Galatasaray şi Aris. Steaua a reuşit să dea câteva pase în prima repriză. După ce au rămas în 10, era mai greu să mai conteze în atac. Au spus de mai multe ori că vor câştiga aici pentru că au făcut-o data trecută.

