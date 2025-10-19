Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din Europa League: „Nu sperie pe nimeni” - Antena Sport

Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din etapa a treia a grupei de Europa League. Aceștia au stat cu ochii pe campioana României în eșecul rușinos suferit cu Metaloglobus, scor 1-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

FCSB a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off. Campioana a rămas cu 13 puncte, acumulate după tot atâtea meciuri disputate, fiind pe locul 12.

Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din Europa League

Italienii au remarcat aceste aspecte înaintea meciului din Europa League. Ei nu se tem de FCSB, ținând cont de rezultatele modeste înregistrate în acest sezon de Liga 1.

„FCSB nu sperie pe nimeni: românii au pierdut cu 1-2 în fața celor de la Metaloglobus”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com.

„FCSB, următorul oponent al Bologniei din Europa League, continuă seria dificilă. Echipa lui Charalambous a pierdut cu 1-2 în deplasare în fața celor de la Metaloglobus, în ciuda faptului că au marcat primii în minutul 34 grație unui penalty transformat de Florin Tănase.