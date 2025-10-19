Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din Europa League: „Nu sperie pe nimeni” - Antena Sport

Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din etapa a treia a grupei de Europa League. Aceștia au stat cu ochii pe campioana României în eșecul rușinos suferit cu Metaloglobus, scor 1-2.
FCSB a ratat șansa de a se apropia de locurile de play-off. Campioana a rămas cu 13 puncte, acumulate după tot atâtea meciuri disputate, fiind pe locul 12.
Italienii s-au convins de FCSB înaintea meciului cu Bologna din Europa League
Italienii au remarcat aceste aspecte înaintea meciului din Europa League. Ei nu se tem de FCSB, ținând cont de rezultatele modeste înregistrate în acest sezon de Liga 1.
„FCSB nu sperie pe nimeni: românii au pierdut cu 1-2 în fața celor de la Metaloglobus”, au titrat cei de la tuttomercatoweb.com.
„FCSB, următorul oponent al Bologniei din Europa League, continuă seria dificilă. Echipa lui Charalambous a pierdut cu 1-2 în deplasare în fața celor de la Metaloglobus, în ciuda faptului că au marcat primii în minutul 34 grație unui penalty transformat de Florin Tănase.
În repriza a doua, gazdele au întors rezultatul cu golurile lui Desley Ubbink în minutul 48 și Dragoș Huiban de la punctul cu var în minutul 54. Oaspeții sunt pe locul 12 în campionatul intern”, au continuat italienii.
FCSB va primi joi vizita celor de la Bologna, pe Arena Națională, meciul urmând să se dispute de la 19:45. În primele două etape ale grupei, campioana a învins-o pe Go Ahead Eagles, scor 1-0, și a pierdut cu Young Boys, scor 0-2.
