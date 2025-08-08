Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Antrenorul lui Drita nu "predă armele" după eșecul cu FCSB: "La retur putem câștiga la două goluri diferență" - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | Antrenorul lui Drita nu “predă armele” după eșecul cu FCSB: “La retur putem câștiga la două goluri diferență”

Antrenorul lui Drita nu “predă armele” după eșecul cu FCSB: “La retur putem câștiga la două goluri diferență”

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 8:24

Comentarii
Antrenorul lui Drita nu predă armele după eșecul cu FCSB: La retur putem câștiga la două goluri diferență

Zekirija Ramadani, antrenorul de la Drita, în timpul meciului cu FCSB / Sport Pictures

Antrenorul echipei de fotbal FC Drita, Zekirija Ramadani, a declarat, joi seara, în conferința de presă de după înfrângerea cu 3-2 suferită la București cu FCSB, în prima manșă a turului 3 preliminar al Europa League, că formația sa poate câștiga la două goluri diferență în retur.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manșa a doua a duelului dintre campioana României și echipa din Kosovo este joia viitoare, de la ora 21:00.

Ramadani: “După acest rezultat, orice e posibil în retur”

A fost un meci nebun, iar ca întotdeauna înfrângerea apasă în primul rând pe umerii mei. Eu sunt mulțumit de jocul echipei din primele 60 de minute, însă după aceea am pierdut concentrarea și am primit trei goluri. Cu toate acestea privim cu încredere la meciul retur de la Priștina, acolo unde cred eu că putem câștiga la două goluri diferență“, a spus el.

Anul trecut am fost învinși în play-off de Legia Varșovia, așa că acum îmi doresc să depășim acea fază a competiției. Sunt sigur că suporterii noștri vor veni în număr mare la meciul de săptămâna viitoare, mai ales că după acest rezultat, orice e posibil în retur“, a adăugat Zekirija Ramadani, potrivit agerpres.ro.

FCSB a învins cu emoții echipa kosovară FC Drita, cu scorul de 3-2 (0-1), joi seara, pe Arena Națională din București, în prima manșă a turului al treilea preliminar al competiției de fotbal Europa League.

Reclamă
Reclamă

Campioana României a făcut o repriză secundă de senzație și a salvat seara, după ce a fost condusă cu 2-0.

Veton Tusha (7) și Arb Manaj (49) au marcat golurile kosovarilor, care au sperat să dea lovitura la București, dar Daniel Bîrligea (64, 90+4 – penalty) și Danijel Graovac (72) au adus victoria roș-albaștrilor, care rămân favoriți la calificarea în play-off.

“Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după FCSB – Drita 3-2

Tehnicianul de 44 de ani a catalogat partida de pe cel mai mare stadion al țării drept una ciudată, ținând cont că “roș-albaștrii” au încasat goluri la primele faze periculoase ale adversarilor din fiecare repriză. Cipriotul a ținut să aprecieze reacția elevilor săi, care au reușit să întoarcă o diferență de două goluri în decurs de aproximativ jumătate de oră.

Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedintePreţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
Reclamă

Despre Daniel Bîrligea, autorul a două goluri, a vorbit la superlativ, după care a ținut să menționeze de asemenea că în ciuda victoriei, calificarea în play-off nu este jucată.

A fost un meci foarte ciudat. La prima ocazie a adversarilor, am primit gol. Nu știu dacă s-a întors norocul împotriva noastră. În a doua repriză, la fel, la prima ocazie a adversarilor am primit gol. Dar am avut o reacție bună pentru a întoarce rezultatul. Jucătorii au depus un mare efort, cei care au intrat au ajutat echipa.

Trebuie să dedicăm victoria fanilor noștri, care i-au împins pe băieți de la spate chiar și când erau conduși, până la finalul jocului. Ne-au ajutat mult astăzi pentru a câștiga. Dar asta nu înseamnă nimic, calificarea se va decide la retur. Cred că începem de la zero, trebuie să fim foarte concentrați. Va fi foarte dificil.

Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers. Așa a fost astăzi. În afară de ocaziile pe care le-au avut, n-au produs nimic altceva. Uneori plătești pentru toate greșelile, la toate ocaziile adversarilor, dar repet, pentru noi este bine că am avut acea reacție. Sper ca acest meci să dea direcția pe viitor.

Știm ce calitate are Bîrligea, are golul în sânge și a demonstrat-o și astăzi, cu ajutorul întregii echipei, al jucătorilor intrați pe parcurs. Dar meciul s-a terminat, duminică vom juca în campionat, trebuie să câștigăm.

Apoi, un meci foarte dificil în Kosovo. Va fi un meci 50-50%, trebuie să fim foarte serioși, foarte concentrați. Chiar dacă Drita nu a creat multe ocazii astăzi, va fi un meci în deplasare și ne așteptăm să fie dificil“, au fost declarațiile antrenorului cipriot după partida de pe Arena Națională, potrivit sport.ro.

 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
Observator
Turistă din Anglia, revoltată după ce a ajuns într-o staţiune a litoralului românesc. "Este o ruşine"
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fiica secretă a lui Vladimir Putin. Luiza a fugit din Rusia și face acuzații șocante despre tatăl ei: ”Bărbatul care a luat milioane de vieți și mi-a distrus-o pe a mea”
9:12
Specialiștii au decis șansele de calificare ale echipelor românești din cupele europene. Marea câștigătoare a serii
9:07
Victoria Mboko a câştigat turneul WTA 1000 de la Montreal la 18 ani! Succes în finala cu Naomi Osaka
8:45
Gigi Becali a confirmat veștile despre unul dintre marii absenți din FCSB – Drita: “Își revine echipa”
8:43
Andrei Raţiu, mesaj enigmatic după ce Rayo l-a cumpărat definitiv! Marea supărare a românului
8:16
Probleme pentru FCSB! Preferatul lui Gigi Becali s-a accidentat: “Vom vedea care e situația lui”
8:12
“Un meci foarte ciudat”. Verdictul lui Elias Charalambous, după victoria dramatică a FCSB-ului cu Drita
Vezi toate știrile
1 “A sclipit!” Cei doi jucători lăudaţi de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2: “Cel mai mult” 2 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 3 Revenire importantă la Dinamo. Fotbalistul care n-a prins vreun minut în noul sezon poate debuta cu Metaloglobus 4 Reacţia lui Gigi Becali, după discursul remarcabil al lui Daniel Bîrligea. Ce a spus după FCSB – Drita 3-2 5 Singurul jucător criticat de Gigi Becali după FCSB – Drita 3-2 6 FCSB – Drita 3-2. Revenire spectaculoasă a campioanei. Daniel Bîrligea a marcat golul victoriei în minutul 90+4
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutărileCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările