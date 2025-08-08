Antrenorul lui Drita nu "predă armele" după eșecul cu FCSB: "La retur putem câștiga la două goluri diferență" - Antena Sport

Despre Daniel Bîrligea, autorul a două goluri, a vorbit la superlativ, după care a ținut să menționeze de asemenea că în ciuda victoriei, calificarea în play-off nu este jucată.

“A fost un meci foarte ciudat. La prima ocazie a adversarilor, am primit gol. Nu știu dacă s-a întors norocul împotriva noastră. În a doua repriză, la fel, la prima ocazie a adversarilor am primit gol. Dar am avut o reacție bună pentru a întoarce rezultatul. Jucătorii au depus un mare efort, cei care au intrat au ajutat echipa.

Trebuie să dedicăm victoria fanilor noștri, care i-au împins pe băieți de la spate chiar și când erau conduși, până la finalul jocului. Ne-au ajutat mult astăzi pentru a câștiga. Dar asta nu înseamnă nimic, calificarea se va decide la retur. Cred că începem de la zero, trebuie să fim foarte concentrați. Va fi foarte dificil.

Uneori, în fotbal îți creezi multe ocazii și nu înscrii, alteori este invers. Așa a fost astăzi. În afară de ocaziile pe care le-au avut, n-au produs nimic altceva. Uneori plătești pentru toate greșelile, la toate ocaziile adversarilor, dar repet, pentru noi este bine că am avut acea reacție. Sper ca acest meci să dea direcția pe viitor.

Știm ce calitate are Bîrligea, are golul în sânge și a demonstrat-o și astăzi, cu ajutorul întregii echipei, al jucătorilor intrați pe parcurs. Dar meciul s-a terminat, duminică vom juca în campionat, trebuie să câștigăm.

Apoi, un meci foarte dificil în Kosovo. Va fi un meci 50-50%, trebuie să fim foarte serioși, foarte concentrați. Chiar dacă Drita nu a creat multe ocazii astăzi, va fi un meci în deplasare și ne așteptăm să fie dificil“, au fost declarațiile antrenorului cipriot după partida de pe Arena Națională, potrivit sport.ro.