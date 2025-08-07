Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute - Antena Sport

Închide meniul
Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute

Publicat: 7 august 2025, 22:02

Drita a deschis scorul în meciul cu FCSB / Sport Pictures

FCSB a început cum nu se putea mai rău dubla cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României a primit golul încă din minutul 7, la capătul unei faze în care apărarea roş-albaştrilor nu a avut reacţie.

FCSB are probleme de efectiv pentru această partidă, iar Elias Charalambous a fost nevoit să îi trimită în teren pe Mihai Popescu şi Daniel Graovac, în centrul apărării.

Fundaşii FCSB-ului, depăşiţi în meciul cu Drita! Tusha a deschis scorul pentru oaspeţi

În primă fază, Graovac nu a reuşit să respingă balonul aşa cum trebuie cu o lovitură de cap. Balonul a ajuns la Tusha, care a şutat de la marginea careului, pe direcţia lui Graovac.

Fostul fundaş de la CFR Cluj nu a reuşit însă să respingă nici de data aceasta balonul, punând minegea într-o poziţie excelentă pentru Tusha, care a reuşit în cele din urmă să îl învingă pe Ştefan Târnovanu.

Echipele de start în FCSB – Drita:

  • FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut (cpt.) – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Bîrligea
    Rezerve: Udrea, Zima – Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian
    Absenți: Tănase, Ngezana (suspendați), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați)
    Antrenor: Elias Charalambous
  • DRITA (4-4-2): Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Blerim Krasniqi, Manaj
    Rezerve: Belhuli, Rexhepi – Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj
    Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB – Drita, în turul 3 preliminar Europa League

“Roș-albaștrii” trec printr-o criză de formă inimaginabilă înainte de meciul contra kosovarilor. În ultimele șase meciuri, FCSB a înregistrat cinci eșecuri, două cu Shkendja și câte unul cu Inter d’Escaldes, Farul și Dinamo.

În plus, câștigătoarea ultimelor două titluri din Liga 1 este și decimată de absențe înainte de turul cu Drita. Denis Alibec și Risto Radunovic sunt accidentați, în vreme ce Florin Tănase și Siyabonga Ngezana vor lipsi din cauza suspendărilor. În acest sens, Gigi Becali a anunțat miercuri seara pe cine va conta în echipa de start.

De cealaltă parte, Drita, campioana din Kosovo, a trecut de luxemburghezii de la Differdange în primul tur preliminar UCL, după care a fost eliminată de Copenhaga. Danezii s-au impus cu 2-0 în tur și cu 1-0 în deplasarea de la Priștina. În țara balcanică încă nu a început campionatul încă, astfel că Drita are doar meciurile din preliminariile UCL în picioare.

