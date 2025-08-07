Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute - Antena Sport

FCSB a început cum nu se putea mai rău dubla cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României a primit golul încă din minutul 7, la capătul unei faze în care apărarea roş-albaştrilor nu a avut reacţie.

FCSB are probleme de efectiv pentru această partidă, iar Elias Charalambous a fost nevoit să îi trimită în teren pe Mihai Popescu şi Daniel Graovac, în centrul apărării.

Fundaşii FCSB-ului, depăşiţi în meciul cu Drita! Tusha a deschis scorul pentru oaspeţi

În primă fază, Graovac nu a reuşit să respingă balonul aşa cum trebuie cu o lovitură de cap. Balonul a ajuns la Tusha, care a şutat de la marginea careului, pe direcţia lui Graovac.

Fostul fundaş de la CFR Cluj nu a reuşit însă să respingă nici de data aceasta balonul, punând minegea într-o poziţie excelentă pentru Tusha, care a reuşit în cele din urmă să îl învingă pe Ştefan Târnovanu.

Echipele de start în FCSB – Drita:

FCSB (4-2-3-1) : Târnovanu – Crețu, Graovac, M. Popescu, Pantea – Chiricheș, Șut (cpt.) – Miculescu, Oct. Popescu, Cisotti – Bîrligea

Rezerve: Udrea, Zima – Kiki, Lixandru, Edjouma, Politic, Toma, Alhassan, Stoian

Absenți: Tănase, Ngezana (suspendați), Olaru, Radunovic, Alibec (accidentați)

Antrenor: Elias Charalambous

DRITA (4-4-2): Maloku – Besnik Krasniqi, Bejtulai, Broja (cpt.), Ovouka – Tusha, Dabiqaj, Limaj, Ajzeraj – Blerim Krasniqi, Manaj

Rezerve: Belhuli, Rexhepi – Sheji, Ibrahim, Bonsu, Morina, Mustafa, Abazaj

Antrenor: Zekirija Ramadani

FCSB – Drita, în turul 3 preliminar Europa League

“Roș-albaștrii” trec printr-o criză de formă inimaginabilă înainte de meciul contra kosovarilor. În ultimele șase meciuri, FCSB a înregistrat cinci eșecuri, două cu Shkendja și câte unul cu Inter d’Escaldes, Farul și Dinamo.