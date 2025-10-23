Bologna nu l-a impresionat pe Gigi Becali: „Dacă eram echipa de anul trecut..” - Antena Sport

Închide meniul
Bologna nu l-a impresionat pe Gigi Becali: „Dacă eram echipa de anul trecut.."

Home | Fotbal | Europa League | Bologna nu l-a impresionat pe Gigi Becali: „Dacă eram echipa de anul trecut..”

Bologna nu l-a impresionat pe Gigi Becali: „Dacă eram echipa de anul trecut..”

Daniel Işvanca Publicat: 23 octombrie 2025, 21:58

Bologna nu l-a impresionat pe Gigi Becali: Dacă eram echipa de anul trecut..”

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă - Hepta

FCSB a suferit al doilea eșec la rând în faza principală a UEFA Europa League. Campioana României a fost învinsă cu scorul de 2-1 de Bologna, asta deși a redus din diferență prin Daniel Bîrligea.

Patronul Gigi Becali a reacționat imediat după fluierul final și a transmis că nu a fost impresionat de forța adversarului. Acesta a explicat că jucătorii săi nu mai sunt la nivelul din sezonul trecut.

Gigi Becali nu a fost impresionat de forța celor de la Bologna

Bologna, cea mai valoroasă echipă pe care a întâlnit-o FCSB în acest sezon european, s-a impus cu scorul de 2-1 pe Arena Națională din București. Gruparea roș-albastră a fost îngenuncheată după primul sfert de oră, iar Târnovanu a avut câteva intervenții magistrale în repriza a doua.

Patronul celor de la FCSB a reacționat imediat după finalul disputei și a transmis că nu a fost impresionat de forța adversarului. Mai mult decât atât, acesta a explicat că într-o altă conjunctură, echipa sa ar fi putut învinge gruparea din Serie A.

„Nu mi s-a părut mie Bologna o echipă extraordinară. Dacă eram echipa de anul trecut, îi băteam”, a declarat patronul celor de la FCSB, potrivit digisport.ro.

