Ce cotă poate avea FCSB să termine între primele 8 echipe în grupa principală Europa League - Antena Sport

Ce cotă poate avea FCSB să termine între primele 8 echipe în grupa principală Europa League

Publicat: 25 septembrie 2025, 9:13

Jucătorii de la FCSB sărbătoresc marcarea unui gol - Profimedia Images

FCSB are un start fals de sezon în Liga 1, dar a ajuns deja în grupa principală din Europa League. Specialiştii au afişat cotele pe care le au cele 36 de echipe de a ajunge în fazele eliminatorii.

Astfel, favorite să termine între primele opt şi să obţină direct biletele pentru optimi sunt Aston Villa, cu o cotă de 1.35, AS Roma (1.38), FC Porto (1.57), Nottingham Forest (1.80), Lyon (1.85) sau Betis (2.02).

FCSB are cotă 19.00 pentru a prinde primele 8 locuri din Europa League

FCSB are o cotă de 19.00 pentru a termina pe locurile 1-8, după cele 8 meciuri pe care le va disputa în Europa League. Cota campioanei de a termina între primele 24 şi de a avea şi varianta barajului pentru optimi este 2.45.

În sezonul precedent, primul cu sistemul cu o grupă principală, FCSB a terminat pe locul 11, cu 14 puncte, în contextul în care a luptat pentru poziţiile 1-8 până la ultimul meci, 0-2 cu Manchester United. A urmat apoi barajul pentru optimi câştigat în faţa lui PAOK, campioana fiind eliminată ulterior de Lyon.

Programul meciurilor FCSB din Europa League

Cu Feyenoord (acasă), Dinamo Zagreb (deplasare), Fenerbahce (acasă), Steaua Roșie (deplasare), Young Boys (acasă), Basel (deplasare), Bologna (acasă) și Go Ahead Eagles (deplasare) se vor lupta jucătorii lui Elias Charalambous, în grupa principală a competiției.

  • Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
  • Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
  • Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
  • Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
  • Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
  • Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
  • Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
  • Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Primele 24 de echipe din grupa principală de Europa League se vor califica în primăvara europeană. Formațiile care se vor clasa între primele 8 echipe vor ajunge direct în faza optimilor, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor lupa într-un play-off.

