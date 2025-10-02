Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB - Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională - Antena Sport

Închide meniul
Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB - Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională

Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională
Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională

Publicat: 2 octombrie 2025, 21:00

Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys. Patru elvețieni, scoși de pe Arena Națională

Scandal cu fanii elveţieni înainte de FCSB - Young Boys

Jandarmeria Capitalei anunţă că înainte de startul meciului FCSB – Young Boys, din Liga Europa, a avut loc o altercaţie între suporteri ai echipei oaspete şi forţele de ordine. 

Pe timpul accesului suporterilor oaspeţi în stadion, unul dintre aceştia nu s-a supus măsurii controlului efectuat de către agenţii de securitate. 

Comunicatul Jandarmeriei după scandalul de la FCSB – Young Boys 

A avut loc o altercaţie cu agenţii de securitate şi, ulterior, cu forţele de ordine care au venit în sprijin. 

În urma altercaţiei, patru suporteri oaspeţi au fost scoşi în afara stadionului, pentru stabilirea identităţii şi aplicarea măsurilor legale care se impun. 

În zona de acces în arena sportivă suporterii oaspeţi au manifestat reticenţă la controlul corporal prevăzut de Legea nr. 4 din 2008 privind prevenirea şi combaterea violenţei cu ocazia competiţiilor şi a jocurilor sportive, adaugă Jandarmeria Bucureşti. 

Comentarii


