Vinicius și-a decis viitorul! Anunțul spaniolilor despre starul lui Real Madrid - Antena Sport

Vinicius mai are contract cu Real Madrid până în iunie 2027, dar viitorul său la echipa de pe Bernabeu a fost pus sub semnul întrebării în ultima perioadă. Starul brazilian a avut mai multe răbufniri, una chiar în timpul El Clasico, iar spaniolii au scris despre dorința sa de a pleca de la echipă, după ce a intrat în conflict și cu antrenorul Xabi Alonso.

Aceste nemulțumiri vin într-o perioadă în care conducerea lui Real Madrid, în frunte cu Florentino Perez, încearcă din răsputeri să îl convingă pe brazilian să semneze o nouă înțelegere. După mai multe momente tensionate, se pare că președintele madrilenilor a reușit să îl convingă pe Vinicius să continue la echipă.

Vinicius vrea să își prelungească contractul cu Real Madrid

Vinicius Junior şi Real Madrid au discutat recent despre viitorul atacantului brazilian, iar un acord pare să se profileze în jurul unei prelungiri a contractului său, informează cotidianul L’Equipe.

Conform publicaţiei spaniole AS, preşedintele lui Real Madrid, Florentino Perez, îl consideră pe Vinicius Junior un element preţios al clubului şi, după aproape nouă luni de la debutul negocierilor privind o prelungire de contract a brazilianului, un acord – care părea pe calea cea bună în februarie, dar nu a fost finalizat – ar urma să fie încheiat.

În urmă cu câteva săptămâni, Vinicius a fost subiectul a numeroase zvonuri de transfer în urma izbucnirii sale din timpul El Clasico: “Părăsesc echipa asta, plec!”, a exclamat el după ce a fost înlocuit.