Decizie radicală a lui Gigi Becali! Ce vrea să facă la meciul cu Drita: "Sunt foarte răi" - Antena Sport

Gigi Becali se teme de kosovarii de la Drita, adversara celor de la FCSB din turul 3 preliminar al Europa League. Astfel, latifundiarul din Pipera vrea să ia măsuri radicale pentru deplasarea din Kosovo. Nu îi va lăsa singuri pe jucătorii lui Elias Charalambous. Va trimite, alături de echipă şi 20 de bodyguarzi.

Gigi Becali speră la grupa de Europa League, după ce visul Champions League i-a fost frânt de campioana din Macedonia de Nord, Shkendija.

Gigi Becali, măsuri speciale pentru meciul cu Drita

Gigi Becali nu mai vrea să lasă nimic la voia întâmplării înaintea dublei cu kosovarii de la Drita. „Scânteia e scânteie, dar lumina este numai într-o singură persoană! Scânteia… Sunt mai multe scântei, se mai scânteiază. Lumina este numai într-o singură persoană, anume numai în Iisus Hristos. Intrăm pe alt tărâm aici.

Nu vreau să îi întărât, dar am înțeles că au vorbit că am spus eu nu știu ce. Eu nu am spus nimic și nici nu voi spune, pentru că nu vreau să întărât. Nu vreau să instig la violență!

Și așa, am înțeles că trebuie să mergem cu bodyguarzi, o să trimit vreo 20 de bodyguarzi în Kosovo. Așa zic ăștia, că e violență acolo. O să trimit în Kosovo 20 de bodyguarzi, că așa trebuie. Așa am înțeles, că cei de acolo au amenințat. Nu vorbesc nimic, nu vreau să spun nimic pentru că cei de acolo sunt foarte răi”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.