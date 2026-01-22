FCSB, ca şi eliminată din Europa League! Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali - Antena Sport

Închide meniul
FCSB, ca şi eliminată din Europa League! Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali

Bogdan Stănescu Publicat: 22 ianuarie 2026, 23:55

FCSB, ca şi eliminată din Europa League! Suma uriaşă pierdută de Gigi Becali

Gigi Becali, într-o conferinţă de presă / Profimedia Images

FCSB a suferit o înfrângere umilitoare, 1-4, în meciul crucial cu Dinamo Zagreb din grupa principală Europa League. Croaţii încasează, în urma victoriei, 450.000 de euro. Totodată, ei sunt ca şi calificaţi în play-off-ul pentru optimi, ceea ce le mai aduce 300.000 de euro.

FCSB are nevoie de o minune pentru a mai prinde play-off-ul Europa League. Campioana are nevoie de o victorie cu Fenerbahce în ultima etapă şi de un joc foarte favorabil al rezultatelor. Celtic, ultima aflată pe un loc ce duce în play-off, are 8 puncte, cu două mai mult decât FCSB. Formaţiile aflate pe locurile 21, 22 şi 23, Lille, Brann şi Young Boys, au toate câte 9 puncte. FCSB are 6 puncte, din victoriile cu Go Ahead Eagles şi Feyenoord.

FCSB, şanse aproape de 0 să mai prindă play-off-ul Europa League

Prezenţa în play-off-ul pentru optimile Europa League îi asigură fiecărei echipe 300.000 de euro. Prezenţa în optimi este răsplătită cu 1.75 milioane. Aceştia sunt bani pe care Gigi Becali, cel mai probabil, nu îi va mai încasa. Şansele roş-albaştrilor sunt aproape de 0. Ar avea nevoie de o victorie la 3 sau mai multe goluri diferenţă cu Fenerbahce, plus multe alte rezultate care să o favorizeze.

Becali cataloga anul 2025 drept unul foarte bun din punctul de vedere al încasărilor. Campioana României şi-a asigurat 8 milioane de euro din prezenţa în grupa principală Europa League. 900.000 de euro au fost încasaţi în urma victoriilor cu Go Ahead Eagles şi Feyenoord (câte 450.000 de euro pentru fiecare victorie), 4.300.000 euro din participarea în Europa League şi 2.800.000 de euro în urma meciurilor disputate în preliminarii, la care s-au adăugat market pool-ul şi coeficientul.

