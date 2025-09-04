FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

Mihai Stoica a anunţat că inelul 1 al galeriei celor de la FCSB va fi închis la primul meci din grupa Europa League, de pe teren propriu, cu Young Boys Berna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UEFA a pedepsit-o pe FCSB şi cu o amendă de 30.000 de euro, pentru rasism. Pedeapsa a venit după meciul retur cu Aberdeen, câştigat de campioana României cu 3-0. Acuzele de rasism au venit în urma unor scandări la adresa rivalilor de la Rapid.

FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna

“Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist.

Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct. Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți patrioți și mereu alături de echipa asta. Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”, a fost mesajul postat pe Facebook de Mihai Stoica.