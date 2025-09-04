Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica - Antena Sport

Home | Fotbal | Europa League | FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica

FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica

Publicat: 4 septembrie 2025, 13:32

Comentarii
FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism! Anunţul făcut de Mihai Stoica

Fani FCSB, pe Arena Naţională - Sport Pictures

Mihai Stoica a anunţat că inelul 1 al galeriei celor de la FCSB va fi închis la primul meci din grupa Europa League, de pe teren propriu, cu Young Boys Berna.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

UEFA a pedepsit-o pe FCSB şi cu o amendă de 30.000 de euro, pentru rasism. Pedeapsa a venit după meciul retur cu Aberdeen, câştigat de campioana României cu 3-0. Acuzele de rasism au venit în urma unor scandări la adresa rivalilor de la Rapid.

FCSB, cu inelul 1 al galeriei ÎNCHIS la meciul cu Young Boys Berna

“Reprezentantul FARE – ca de obicei – a căutat pete în instalația de iluminat nocturn și a găsit. Mult după ce s-a terminat jocul cu Aberdeen (pentru a cărui organizare am fost felicitați de UEFA) omul a filmat câțiva suporteri care au cântat pentru câteva secunde șlagărul rapidist.

Long story short, inelul 1 al galeriei noastre va fi închis la meciul cu Young Boys Berna pentru rasism. Plus o amendă de 30,000€. Cu virgulă, nu cu punct. Mulțumim pe această cale românilor colaboratori FARE… se simte că sunteți patrioți și mereu alături de echipa asta. Totodată, am vaga senzație că cineva regizează chestiile astea”, a fost mesajul postat pe Facebook de Mihai Stoica.

Reclamă
Reclamă

Programul FCSB în grupa Europa League

  • Etapa 1: 25 septembrie – Go Ahead Eagles – FCSB (19:45)
  • Etapa 2: 2 octombrie 2025 – FCSB – Young Boys (19:45)
  • Etapa 3: 23 octombrie 2025 – FCSB – Bologna (19:45)
  • Etapa 4: 6 noiembrie 2025 – Basel – FCSB (19:45)
  • Etapa 5: 27 noiembrie 2025 – Steaua Roșie – FCSB (22:00)
  • Etapa a 6-a: 11 decembrie 2025 – FCSB – Feyenoord (22:00)
  • Etapa a 7-a: 22 ianuarie 2026 – Dinamo Zagreb – FCSB (22:00)
  • Etapa a 8-a: 29 ianuarie 2026 – FCSB – Fenerbahce (22:00)

Primele 24 de echipe din cele 36 din grupa principală de Europa League se vor califica în primăvara europeană. Formațiile care se vor clasa între primele 8 echipe vor ajunge direct în faza optimilor, în timp ce formațiile clasate între locurile 9 și 24 vor lupa într-un play-off.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru România - Canada?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Observator
Ce ar fi cauzat tragedia cu 15 morţi din Lisabona, unde funicularul Gloria a deraiat și s-a izbit de o clădire
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
Fanatik.ro
Adrian Mazilu, șocat de ce a găsit în Olanda la Vitesse Arnhem: „Asta îți spuneau, dacă te puneau pe jos la antrenament”
13:48
Ianis Hagi, dorit de Dinamo Kiev! Dezvăluirea selecţionerului Mircea Lucescu
13:19
Fiul lui Gică Popescu, Nicolas, a semnat cu Steaua! “Pe urmele tatălui”
13:06
EXCLUSIV“M-am săturat de traume”! Neluţu Varga şi-a setat obiective uriaşe după transferul lui Kurt Zouma
12:49
“Mă îngrijorează” Mircea Lucescu, semnal de alarmă înaintea partidelor României cu Canada şi Cipru!
12:40
EXCLUSIVMircea Lucescu, mesaj clar pentru Ianis Hagi. Când ar putea reveni la echipa naţională
12:28
EXCLUSIVDecizia luată de selecţionerul Mircea Lucescu înaintea partidei României cu Canada!
Vezi toate știrile
1 Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări” 2 Lovitură de proporţii pentru Adrian Mititelu. Cât va încasa după transferul lui Blănuţă, făcut în ultima secundă 3 Ianis Hagi, acord total cu noua echipă. Noul coleg a confirmat mutarea: “S-a făcut transferul” 4 “Telenovela” transferului lui Ianis Hagi se apropie de final. A ajuns în Turcia şi e gata să semneze 5 Kurt Zouma a devenit cel mai scump jucător din Liga 1! Cine se află în spatele starului de 10.000.000 de euro 6 Ce transfer a ratat Ianis Hagi. Echipa din Top 5 campionate la care ar fi putut ajunge: “Se potrivea acolo”
Citește și
Cele mai citite
Anca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi BecaliAnca Surdu, detalii în premieră despre relaţia cu Denis Alibec. Cum a putut să comenteze declaraţiile lui Gigi Becali
Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”Răzvan Burleanu îl felicită pe Ianis Hagi: “Dacă se confirmă, mă bucur mult. Nu a avut o misiune uşoară”
Alex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzutAlex Musi a fost în tribune la FCSB – Aberdeen 3-0! Gestul pe care l-a făcut Gigi Becali atunci când l-a văzut
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”