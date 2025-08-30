Florin Prunea s-a convins după ce FCSB și-a aflat duelurile din grupa Europa League: "Adversari mai grei" - Antena Sport

FCSB și-a aflat vineri adversarele pe care le va înfrunta în grupa unică Europa League, iar campioana României va avea parte în principal de dueluri tari în cea de-a doua competiție UEFA. După tragerea la sorți, mai multe persoane și-au dat cu părerea cu privire la echipele peste care vor da roș-albaștrii, iar Florin Prunea s-a numărat și el pe această listă.

Fostul portar a remarcat adversarii de calibru pe care îi va avea FCSB în faza principală Europa League și a analizat și câteva dintre ele mai în detaliu.

Florin Prunea: “FCSB se poate bate, dar nu va fi ușor”

FCSB va avea parte de dueluri extrem de interesante în grupa unică Europa League, în urma tragerii la sorți care a avut loc ieri după-amiază. Campioana României va da peste Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad, Young Boys Berna, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.

După evenimentul care a avut loc la Monaco, adversarele roș-albaștrilor au fost analizate în detaliu atât în presa din România, cât și de cea din afară. Recent, Florin Prunea a vorbit și el despre tragerea la sorți de care a avut parte FCSB și fostul portar e convins de faptul că echipele peste care vor da Darius Olaru&Co. sunt mai puternice decât cele din sezonul trecut.

În plus, Prunea a analizat și trei dintre echipele tari peste care va da campioana României, respectiv Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Zagreb. În final, fostul goalkeeper a menționat că FCSB a început să își intre în ritm, motiv pentru care ar putea să se bată de la egal la egal cu adversarele sale.