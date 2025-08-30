Florin Prunea s-a convins după ce FCSB și-a aflat duelurile din grupa Europa League: "Adversari mai grei" - Antena Sport

FCSB și-a aflat vineri adversarele pe care le va înfrunta în grupa unică Europa League, iar campioana României va avea parte în principal de dueluri tari în cea de-a doua competiție UEFA. După tragerea la sorți, mai multe persoane și-au dat cu părerea cu privire la echipele peste care vor da roș-albaștrii, iar Florin Prunea s-a numărat și el pe această listă.
Fostul portar a remarcat adversarii de calibru pe care îi va avea FCSB în faza principală Europa League și a analizat și câteva dintre ele mai în detaliu.
Florin Prunea: “FCSB se poate bate, dar nu va fi ușor”
FCSB va avea parte de dueluri extrem de interesante în grupa unică Europa League, în urma tragerii la sorți care a avut loc ieri după-amiază. Campioana României va da peste Feyenoord, Dinamo Zagreb, Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad, Young Boys Berna, Basel, Bologna și Go Ahead Eagles.
După evenimentul care a avut loc la Monaco, adversarele roș-albaștrilor au fost analizate în detaliu atât în presa din România, cât și de cea din afară. Recent, Florin Prunea a vorbit și el despre tragerea la sorți de care a avut parte FCSB și fostul portar e convins de faptul că echipele peste care vor da Darius Olaru&Co. sunt mai puternice decât cele din sezonul trecut.
În plus, Prunea a analizat și trei dintre echipele tari peste care va da campioana României, respectiv Fenerbahce, Steaua Roșie Belgrad și Dinamo Zagreb. În final, fostul goalkeeper a menționat că FCSB a început să își intre în ritm, motiv pentru care ar putea să se bată de la egal la egal cu adversarele sale.
“E o diferență mare între cele două competiții (n.r. Europa League vs. Conference League). Dacă ne uităm la adversarele celor două echipe de la noi, cred că FCSB va întâlni grupări mai valoroase.
Cei de la FCSB au șansa lor, deși sunt acolo echipe greu de învins. Sunt adversari mai grei față de cei de anul trecut.
Toată lumea a cerut Fenerbahce, dar Fener are acum o cotă de piață uriașă, de peste 200 de milioane de euro. Bun, a plecat Mourinho, dar rămâne o nucă tare.